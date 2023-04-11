Nihat Kahveci'den Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Sadece Fenerbahçe taraftarını değil herkesi güldürüyor"

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.
Şampiyonluk mücadelesi veren sarı lacivertliler rakibini 2-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.
Kanarya'da galibiyeti getiren golleri Miha Zajc ve Attila Szalai kaydetti.
Zorlu deplasmandan 3 puanla dönen Fenerbahçe puanını 57'ye yükseltti.
Eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci Fenerbahçe'nin galibiyetini yorumladı.
Serdar Dursun kararını eleştiren Kahveci, "Koskoca Fenerbahçe takımı, final sayılabilecek bir maçta koskoca ilk yarıyı çöpe atmamalı.
Serdar Dursun sana yararlı bir oyuncu ama bu takımda sonradan oyuna girer, gole ihtiyacın olduğunda oyunu ceza sahasına ileri yığarsın orada sana golünü atar.
Bence ilk 11 oyuncusu değil" açıklamasını yaptı.
Ferdi Kadıoğlu'nun performansını eleştiren Nihat Kahveci, "Limitsiz krediye sahip İrfan kendisini sahada gösteremedi, Emre Mor 1-2 gösterdi kendini ama sahada yok.
Son yılların üretilmiş en iyi robotu Ferdi form düşüklüğünde.
Ferdi de iyi oynamıyorsa kim iyi oynayacak dediğimiz bir ilk yarı izledik.
İlk yarıda kim iyi Fenerbahçe'de deseniz 1 kişi yok. Hepsi kötüydü. Altay'ından Valencia'sına kadar" açıklamasını yaptı.
Jorge Jesus'un geç hamle yaptığını vurgulayan Kahveci, "İkinci yarı hamle bekliyorsun hoca hamle yapıyor.
Hoca maça geç başlıyor. 8 buçukta başlayan maça 9 buçuk gibi geliyor Jesus.
Jesus hocanın hangi tarafını konuşayım bilemiyorum. Maçın ilk yarısındaki Jesus'u bir an önce yollayın dersin.
Oyuncu seçimlerinden oynattığı futbola kadar" ifadelerini kullandı.
Joao Pedro'nun performansınından söz eden Nihat Kahveci, "Pedro 5 kere mi ne topla buluştu.
Sana ne oldu uçuyordun ama Fenerbahçe forveti bu kadar az topla buluşmaz.
Hiç sakatlanmayan adam sürekli sakatlanır oldu" ifadelerini kullandı.
Arda Güler'in performansından bahseden Nihat Kahveci, "Arda ilk 11'de başlayamadı yine üzüldüm ben.
Arda'nın soyadı Güler. Herkesi güldürüyor, mutlu ediyor ama kendi gülmüyor.
Nasıl gülsün? En kritik maç Sevilla maçında oynatıyorsun sahanın yıldızı, Beşiktaş maçında penaltısı penaltı değildi ama takımının en iyisiydi.
Kupa maçında sokuyorsun oyuna gol atıyor, bugüne geliyorsun final gibi maç Arda yine yedek.
Bu maçta da oyuna girdikten sonra maçın en iyisi.
Sadece Fenerbahçe taraftarını değil herkesi güldürüyor Arda.
Bu ne inat artık! Şampiyon da olsa Jesus gitsin Flamengo'ya Brezilya'ya.
Çocukken Brezilya Milli Takımı'nı tutuyordum bari oraya gitsin de oradaki başarılarıyla mutlu olalım Jesus'un!"
"TARAFTARI YORDUN"
Jesus'u eleştiren Nihat Kahveci, "Jesus sezonun ilk yarısında iyiliklerinle Fenerbahçe taraftarını yordun pozitif anlamda.
Saha içi ve dışındaki kontrolün, kurduğun 11, 3 günde 1 maç, Fenerbahçeli oyuncuları yönetmen içeride dışarıda. Dünya Kupası'ndan sonra ise negatif anlamda yordun.
İlk 11 tercihin, Arda inadın, Zajc... Artık dilimizde kemik kalmadı.
Bizi yordun, Zajc kariyerimin en iyi golünü attım dedi müthiş bir gol attı" ifadelerini kullandı.