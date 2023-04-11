Haberler Fenerbahçe Nihat Kahveci'den Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Sadece Fenerbahçe taraftarını değil herkesi güldürüyor"

Nihat Kahveci'den Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Sadece Fenerbahçe taraftarını değil herkesi güldürüyor"

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, sarı lacivertlilerin genç yıldızı Arda Güler'e övgü dolu sözler söyledi. İşte Kahveci'nin sözleri... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 09:00
Nihat Kahveci'den Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Sadece Fenerbahçe taraftarını değil herkesi güldürüyor"

Serdar Dursun sana yararlı bir oyuncu ama bu takımda sonradan oyuna girer, gole ihtiyacın olduğunda oyunu ceza sahasına ileri yığarsın orada sana golünü atar.

Nihat Kahveci'den Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Sadece Fenerbahçe taraftarını değil herkesi güldürüyor"

Bence ilk 11 oyuncusu değil" açıklamasını yaptı.

Nihat Kahveci'den Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Sadece Fenerbahçe taraftarını değil herkesi güldürüyor"

Ferdi Kadıoğlu'nun performansını eleştiren Nihat Kahveci, "Limitsiz krediye sahip İrfan kendisini sahada gösteremedi, Emre Mor 1-2 gösterdi kendini ama sahada yok.

Nihat Kahveci'den Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Sadece Fenerbahçe taraftarını değil herkesi güldürüyor"

Son yılların üretilmiş en iyi robotu Ferdi form düşüklüğünde.

Nihat Kahveci'den Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Sadece Fenerbahçe taraftarını değil herkesi güldürüyor"

Ferdi de iyi oynamıyorsa kim iyi oynayacak dediğimiz bir ilk yarı izledik.

Nihat Kahveci'den Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Sadece Fenerbahçe taraftarını değil herkesi güldürüyor"

İlk yarıda kim iyi Fenerbahçe'de deseniz 1 kişi yok. Hepsi kötüydü. Altay'ından Valencia'sına kadar" açıklamasını yaptı.

Nihat Kahveci'den Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Sadece Fenerbahçe taraftarını değil herkesi güldürüyor"

Jorge Jesus'un geç hamle yaptığını vurgulayan Kahveci, "İkinci yarı hamle bekliyorsun hoca hamle yapıyor.

Nihat Kahveci'den Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Sadece Fenerbahçe taraftarını değil herkesi güldürüyor"

Hoca maça geç başlıyor. 8 buçukta başlayan maça 9 buçuk gibi geliyor Jesus.

Nihat Kahveci'den Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Sadece Fenerbahçe taraftarını değil herkesi güldürüyor"

Jesus hocanın hangi tarafını konuşayım bilemiyorum. Maçın ilk yarısındaki Jesus'u bir an önce yollayın dersin.

Nihat Kahveci'den Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Sadece Fenerbahçe taraftarını değil herkesi güldürüyor"

Oyuncu seçimlerinden oynattığı futbola kadar" ifadelerini kullandı.

Nihat Kahveci'den Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Sadece Fenerbahçe taraftarını değil herkesi güldürüyor"

Joao Pedro'nun performansınından söz eden Nihat Kahveci, "Pedro 5 kere mi ne topla buluştu.

Nihat Kahveci'den Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Sadece Fenerbahçe taraftarını değil herkesi güldürüyor"

Sana ne oldu uçuyordun ama Fenerbahçe forveti bu kadar az topla buluşmaz.

Nihat Kahveci'den Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Sadece Fenerbahçe taraftarını değil herkesi güldürüyor"

Hiç sakatlanmayan adam sürekli sakatlanır oldu" ifadelerini kullandı.

Nihat Kahveci'den Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Sadece Fenerbahçe taraftarını değil herkesi güldürüyor"

Arda Güler'in performansından bahseden Nihat Kahveci, "Arda ilk 11'de başlayamadı yine üzüldüm ben.

Nihat Kahveci'den Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Sadece Fenerbahçe taraftarını değil herkesi güldürüyor"

Arda'nın soyadı Güler. Herkesi güldürüyor, mutlu ediyor ama kendi gülmüyor.

Nihat Kahveci'den Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Sadece Fenerbahçe taraftarını değil herkesi güldürüyor"

Nasıl gülsün? En kritik maç Sevilla maçında oynatıyorsun sahanın yıldızı, Beşiktaş maçında penaltısı penaltı değildi ama takımının en iyisiydi.

Nihat Kahveci'den Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Sadece Fenerbahçe taraftarını değil herkesi güldürüyor"

Kupa maçında sokuyorsun oyuna gol atıyor, bugüne geliyorsun final gibi maç Arda yine yedek.

Nihat Kahveci'den Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Sadece Fenerbahçe taraftarını değil herkesi güldürüyor"

Bu maçta da oyuna girdikten sonra maçın en iyisi.

Nihat Kahveci'den Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Sadece Fenerbahçe taraftarını değil herkesi güldürüyor"

Sadece Fenerbahçe taraftarını değil herkesi güldürüyor Arda.

Nihat Kahveci'den Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Sadece Fenerbahçe taraftarını değil herkesi güldürüyor"

Bu ne inat artık! Şampiyon da olsa Jesus gitsin Flamengo'ya Brezilya'ya.

Nihat Kahveci'den Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Sadece Fenerbahçe taraftarını değil herkesi güldürüyor"

Çocukken Brezilya Milli Takımı'nı tutuyordum bari oraya gitsin de oradaki başarılarıyla mutlu olalım Jesus'un!"

Nihat Kahveci'den Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Sadece Fenerbahçe taraftarını değil herkesi güldürüyor"

"TARAFTARI YORDUN"

Jesus'u eleştiren Nihat Kahveci, "Jesus sezonun ilk yarısında iyiliklerinle Fenerbahçe taraftarını yordun pozitif anlamda.

Nihat Kahveci'den Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Sadece Fenerbahçe taraftarını değil herkesi güldürüyor"

Saha içi ve dışındaki kontrolün, kurduğun 11, 3 günde 1 maç, Fenerbahçeli oyuncuları yönetmen içeride dışarıda. Dünya Kupası'ndan sonra ise negatif anlamda yordun.

Nihat Kahveci'den Arda Güler'e övgü dolu sözler! "Sadece Fenerbahçe taraftarını değil herkesi güldürüyor"

İlk 11 tercihin, Arda inadın, Zajc... Artık dilimizde kemik kalmadı.

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