Haberler Fenerbahçe Ahmet Çakar'dan sert eleştiri: Ne Bitigen ne de VAR...

Ahmet Çakar'dan sert eleştiri: Ne Bitigen ne de VAR...

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Karagümrük ile karşılaşan Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazanmasını bildi. Karşılaşmanın hakemi Abdülkadir Bitigen, kararlarıyla müsabakaya damga vurdu. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, mücadeleyi değerlendirdiği yazısında hakem yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 06:50
Ahmet Çakar'dan sert eleştiri: Ne Bitigen ne de VAR...

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Karagümrük deplasmanında 3-1 kazanarak kritik virajı kayıpsız döndü. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar mücadeleyi değerlendirdi. Usta yazar, karşılaşmanın hakemi Abdülkadir Bitigen'i sert sözlerle eleştirdi.

İşte o yazı...

Ahmet Çakar: Jesus dün gece bir kez daha hoca olmadığını gösterdi. Çıkarttığı ilk 11'e bakın. İlk devre tel tel dökülen coşkudan, istekten uzak çok kötü bir Fenerbahçe izledik. Ceza alanına giremiyorlar, Valencia ve Serdar Dursun gibi golcülerini topla buluşturamıyorlar, tam anlamıyla ne yaptıkları belli değil. Hocadaki İrfan Can takıntısı, Arao takıntısı ve başka takıntılar, Fenerbahçe'yi çok zorluyor. Altay sağına gelen topu soluna sektiriyor, anlaşılır gibi değil. Topa hamle yaparken de ayağı kayınca Ozdoev golü buluyor. İkinci yarı Arda ve Zajc oyuna girdi -ki bu iki oyuncu da Fenerbahçe'nin değişmezi olmalı. 2. yarının başında Zajc'ın mükemmel golüyle Fenerbahçe beraberliği buldu. Aslında bu dakikadan sonra Karagümrük yine öne geçebilirdi. Colley, Alioski'nin sağından attı solundan geçti, çaprazdan karşı karşıya kaldı ama golü yapamadı. Maçın sonlarına doğru Fenerbahçe kazanamasa belki de yarıştan kopacaktı. Bu kez de bir duran topta Szalai ortaya çıkıverdi. Kornerden gelen topu kafayla filelere gönderip hem maçı kazandırdı hem de az da olsa şampiyonluk umudunu sürdürmesine yardımcı oldu. Gelelim Bitigen'e… Maçın hemen başında Arao'nun kafayla attığı golde Samet'in faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti. Bakıldığında faul var ama çağdaş futbolda top başka yere giderken bu tür fauller pek verilmiyor. Ama Bitigen'in ve VAR hakeminin en önemli hatası; ikinci yarıda Valencia'ya yapılan mutlak penaltıyı es geçmeleri. Amasız, fakatsız net bir penaltı. Bitigen vermiyor, VAR davet etmiyor ve atlanıp gidiyor.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberleri: Fenerbahçe’nin eski yıldızı Beşiktaş formasıyla Süper Lig’e geri dönüyor! Şenol Güneş bu transferle havalara uçacak…
Sevil Sabancı’nın dillere destan yatı rekor bedelle satıldı! Duyan inanamadı
Toroğlu'dan penaltı yorumu! Valencia'nın pozisyonu...
İngilizlerin Sacha Boey aşkı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Toroğlu'dan penaltı yorumu! Valencia'nın pozisyonu...
F.Bahçe bu pozisyonda penaltı bekledi!
Osmaniye TOKİ arsa çekilişi canlı izle 11 Nisan
Şanlıurfa TOKİ arsa çekilişi canlı izle 11 Nisan
TOKİ Avrupa Yakası sonuçları 11 Nisan
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ahmet Nur Çebi: Tescil olmaz Ahmet Nur Çebi: Tescil olmaz 01:29
Toroğlu'dan penaltı yorumu! Valencia'nın pozisyonu... Toroğlu'dan penaltı yorumu! Valencia'nın pozisyonu... 01:15
F.Bahçe bu pozisyonda penaltı bekledi! F.Bahçe bu pozisyonda penaltı bekledi! 01:15
F.Bahçe'den G.Saray'a flaş gönderme! F.Bahçe'den G.Saray'a flaş gönderme! 01:15
Jesus'tan hakem tepkisi! Jesus'tan hakem tepkisi! 01:15
F.Bahçe F. Karagümrük deplasmanında kazandı! F.Bahçe F. Karagümrük deplasmanında kazandı! 01:15
Daha Eski
Ligin zirvesi alev aldı! İşte güncel puan durumu Ligin zirvesi alev aldı! İşte güncel puan durumu 01:15
Çebi'den olay sözler! "UEFA'ya gideceğim" Çebi'den olay sözler! "UEFA'ya gideceğim" 01:15
Altay Bayındır'ın büyük hatası pahalıya patladı! Altay Bayındır'ın büyük hatası pahalıya patladı! 01:15
Toroğlu'dan Altay Bayındır'a flaş sözler! Toroğlu'dan Altay Bayındır'a flaş sözler! 01:14
F.Bahçe'nin golü sayılmadı! İşte o anlar F.Bahçe'nin golü sayılmadı! İşte o anlar 01:14
Transfer bombası! Ozan Tufan Kartal oluyor Transfer bombası! Ozan Tufan Kartal oluyor 01:14