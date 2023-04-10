FENERBAHÇE HABERLERİ - Miha Zajc transferiyle ilgili şok karar! 1.5 yıl hapis cezası...

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Son birkaç gün içerisinde Hollanda Gelderland bölge mahkemesinde kazandığımız bir dava üzerine dış basın kaynaklı olarak dijital ve yazılı mecralarda gündeme gelen bir haber ile ilgili kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur.