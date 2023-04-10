Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Miha Zajc transferiyle ilgili şok karar! 1.5 yıl hapis cezası...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Miha Zajc transferiyle ilgili şok karar! 1.5 yıl hapis cezası...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Miha Zajc transferi için Empoli'ye gönderdiği son taksitte dolandırıcılık yaşanmıştı. Sarı-lacivertli kulüp, paranın yanlış hesaba aktarıldığını fark ederek ikinci ortaktan ve şirketlerinden parayı geri talep etmiş ve ödenen ücretin iadesi talebiyle mahkemeye başvurmuştu. Hollanda Zupthen'deki Gelderland Bölge Mahkemesi, bahsi geçen şirketin Fenerbahçe'ye geri ödeme yapmasına hükmederken, olayla ilgili flaş bir gelişme daha yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2023 Pazartesi 12:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - Miha Zajc transferiyle ilgili şok karar! 1.5 yıl hapis cezası...

Fenerbahçe'de 31 Ocak 2019'da kadroya katılan Miha Zajc'ın transferi için İtalya'nın Empoli kulübüne ödenmesi gereken son taksitte büyük bir skandal meydana gelmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Miha Zajc transferiyle ilgili şok karar! 1.5 yıl hapis cezası...

Sarı-lacivertlilerin, İtalyan ekibine ödemesi gereken 831 bin 929 Euro 50 sent tutarındaki transfer taksitini Doetinchem'deki bir otomobil şirketine gönderdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Miha Zajc transferiyle ilgili şok karar! 1.5 yıl hapis cezası...

25 Eylül 2020'de transfer taksitinin son tutarı için Empoli'den bir hatırlatma maili geldi, hemen ardından da farklı bir adresten sahte mesaj ulaştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Miha Zajc transferiyle ilgili şok karar! 1.5 yıl hapis cezası...

Bu mesajda Empoli'den daha önce gelen mailin görmezden gelinmesi istendi. Fenerbahçe'ye yeni bir hesap numarası gönderildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Miha Zajc transferiyle ilgili şok karar! 1.5 yıl hapis cezası...

Sahte mail Empoli'deki irtibat kişisinin adını içeriyordu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Miha Zajc transferiyle ilgili şok karar! 1.5 yıl hapis cezası...

Yanlış mail adresi, doğru mail adresinden yalnızca bir harf farklıydı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Miha Zajc transferiyle ilgili şok karar! 1.5 yıl hapis cezası...

Para gönderildi, daha sonra otomobil şirketinin ortağı olan bir adamın ticari hesap numarasını içeren bir fatura iletildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Miha Zajc transferiyle ilgili şok karar! 1.5 yıl hapis cezası...

Fenerbahçe, paranın yanlış hesaba aktarıldığını anladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Miha Zajc transferiyle ilgili şok karar! 1.5 yıl hapis cezası...

Kulüp, ikinci ortaktan ve şirketlerinden miktarı geri talep etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Miha Zajc transferiyle ilgili şok karar! 1.5 yıl hapis cezası...

MAHKEME FENERBAHÇE'Yİ HAKLI BULDU

Olay mahkemeye taşındı. Mahkeme, Fenerbahçe ile sanıklar arasında geçerli bir anlaşma olmadığına karar verdi.
Fenerbahçe'ye aktarılan tutarı artı yapılan masrafları iade etmelerine emredildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Miha Zajc transferiyle ilgili şok karar! 1.5 yıl hapis cezası...

Fenerbahçe, Miha Zajc transferiyle ilgili bir açıklama yayımladı. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada, ödeme adresiyle Empoli'nin adresinin başka olduğunu ve yapılan ödemenin kulübe geri iadesi konusunda karar alındığını duyurdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Miha Zajc transferiyle ilgili şok karar! 1.5 yıl hapis cezası...

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Son birkaç gün içerisinde Hollanda Gelderland bölge mahkemesinde kazandığımız bir dava üzerine dış basın kaynaklı olarak dijital ve yazılı mecralarda gündeme gelen bir haber ile ilgili kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Miha Zajc transferiyle ilgili şok karar! 1.5 yıl hapis cezası...

31 Ocak 2019'da, İtalya'nın Empoli kulübünden transfer ettiğimiz Miha Zajc'ın transfer ücretinin 830.929,50 euro'luk son taksitinin, Empoli'nin banka hesabına yatırılması adına 30 Eylül 2020 tarihinde işlem yapılmıştır.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Miha Zajc transferiyle ilgili şok karar! 1.5 yıl hapis cezası...

9 Ekim 2020 tarihinde Empoli FC'den gelen ödeme talebinin ardından fatura adresini araştıran kulübümüz yetkilileri, söz konusu miktarın Hollanda merkezli bir araç alım-satım şirketinin hesabına geçtiğini saptamış ve şirketten bu miktarın iadesi talebinde bulunmuştur.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Miha Zajc transferiyle ilgili şok karar! 1.5 yıl hapis cezası...

Kulübümüz, Hollanda merkezli şirketin geri ödemeyi reddetmesi sebebiyle hızlı bir şekilde Hollanda yargısı nezdinde ilgili şirket hakkında şikayette bulunmuş ve ödenen ücretin iadesi talebiyle mahkemeye başvurmuştur.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Miha Zajc transferiyle ilgili şok karar! 1.5 yıl hapis cezası...

4 Ağustos 2021 tarihinde, Hollanda Zupthen'deki Gelderland bölge mahkemesi, bahsi geçen şirketin kulübümüze geri ödeme yapmasına hükmetmiştir.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Miha Zajc transferiyle ilgili şok karar! 1.5 yıl hapis cezası...

Geri ödeme süreci başlatılmış ve bu doğrultuda ilgili şirket nezdindeki tüm hukuki yaptırımlar kulübümüzün lehine gerçekleşmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Miha Zajc transferiyle ilgili şok karar! 1.5 yıl hapis cezası...

MAHKEMEDEN YENİ KARAR!

Fenerbahçe'yi Miha Zajc transferinde 830 bin euro dolandıran Hollandalı otomobil satıcısı, 1.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Miha Zajc transferiyle ilgili şok karar! 1.5 yıl hapis cezası...

aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'ın haberine göre; Hollanda'nın Doetinchem kentinde araba satıcısı olan Brian J. 830 bin euro'yu zimmetine geçirmekten 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Miha Zajc transferiyle ilgili şok karar! 1.5 yıl hapis cezası...

Brian J. ayrıca yasa dışı ateşli silah bulundurmakla da suçlandı. Verilen cezanın savcı talebiyle kabul edildiği belirtildi.

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