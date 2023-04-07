Ferdi Kadıoğlu hayatının imzasını atıyor! İşte o tarih

Fenerbahçe'de sergilediği performansla devleri peşinde koşturan Ferdi Kadıoğlu, saha dışında da mutlu bir hayat yaşıyor. Başarılı futbolcu bir süredir birlikte olduğu Sera Vrij ile evleniyor.

FERDİ KADIOĞLU DÜNYA EVİNE GİRİYOR

Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda astronomik bedelle Fenerbahçe'den ayrılması beklenirken, milli futbolcu transfer imzasıyla birlikte hayatını değiştirecek bir imza daha atıyor. Akşam'da yer alan habere göre Kadıoğlu, kız arkadaşı Sera Vrij ile dünya evine giriyor.

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2022 yılının son günlerinde evlilik kararı alan Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij çifti, evlilik tarihi olarak 2023'ün yaz aylarını belirledi. 23 yaşındaki futbolcu şaşaalı bir düğünle hayatını Sera Vrij ile birleştirecek.