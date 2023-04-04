FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Enner Valencia'nın yeni takımı belli oldu! Forma numarası bile hazır

Süper Lig'de Beşiktaş'a karşı şok bir yenilgi alan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Süper Lig'de Beşiktaş'a karşı şok bir yenilgi alan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Derbi mağlubiyetiyle zirve yarışında ağır yara alan sarı-lacivertliler, gelecek sezon için çalışmalarını hızlandırdı.
2023/2024 sezonu öncesi kadrosunda önemli değişiklikler yapması beklenen sarı-lacivertliler, birçok oyuncusuyla yollarını ayıracak.
Fenerbahçe'de durumu en çok merak edilen isimlerden biri Enner Valencia oldu.
2020/2021 sezonundan bu yana sarı-lacivertli formayı terleten Ekvadorlu forvet, Fenerbahçe'deki en verimli sezonunu geçiriyor.
Bu sezon toplam 36 maçta forma giyen Valencia, 26'sı Süper Lig, 3'ü Avrupa Ligi ve 1'i Türkiye kupası olmak üzere toplam 30 gol attı.
Deneyimli oyuncu, 30 golünün yanı sıra 4 de asist yaparak 34 gole doğrudan katkıda bulundu.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Enner Valencia'nın Fenerbahçe'den ayrılacağı öne sürülmüştü.
Yıldız futbolcu, geçtiğimiz haftalarda sarı-lacivertli takımdaki geleceğiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
"FENERBAHÇE'DE KALMAK İSTERİM"
Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Kayserispor maçından sonra konuşan Valencia, "Fenerbahçe'de kalmak isterim. Daha önce de söyledim; burada mutluyum, insanları seviyorum. Anlaşmaya bağlı tabii ki ama kalmak isterim." ifadelerini kullanmıştı.
Sarı-lacivertli takımda kalmak istediğini belirten Enner Valencia'nın, Brezilya ekibi Internacional ile ön sözleşme imzaladığı iddia edilmişti.
Ekvadorlu futbolcunun menajeri Chalo Vargas ise A Spor'a yaptığı açıklamada Brezilya'dan hiçbir kulüple sözleşme imzalamadıklarını ve Fenerbahçe ile görüşmeye devam ettiklerini belirtmişti.
Valencia'nın Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini korurken, Güney Amerika basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Brezilya basını, Enner Valencia'nın temmuz ayında Internacional'e transfer olacağını yazdı.
13 NUMARALI FORMAYI GİYECEK
Haberde, Libertadores kadrosunu açıklayan Internacional'in 13 numaralı formayı özellikle boş bıraktığı ve Valencia transferi sonrası 13 numaranın tecrübeli golcüye verileceği vurgulandı.
İşte o haber...