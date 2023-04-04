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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Enner Valencia'nın yeni takımı belli oldu! Forma numarası bile hazır

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sezon sonunda birçok futbolcusuyla yola devam etmeyecek olan Fenerbahçe'de geleceği merak edilen isimlerden biri Enner Valencia olmuştu. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ekvadorlu yıldızla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Güney Amerika basını, deneyimli golcünün yeni takımını ve forma numarasını açıkladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2023 Salı 12:11 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2023 Salı 12:11
Mert Kılıç
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Enner Valencia'nın yeni takımı belli oldu! Forma numarası bile hazır

Süper Lig'de Beşiktaş'a karşı şok bir yenilgi alan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Enner Valencia'nın yeni takımı belli oldu! Forma numarası bile hazır

Derbi mağlubiyetiyle zirve yarışında ağır yara alan sarı-lacivertliler, gelecek sezon için çalışmalarını hızlandırdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Enner Valencia'nın yeni takımı belli oldu! Forma numarası bile hazır

2023/2024 sezonu öncesi kadrosunda önemli değişiklikler yapması beklenen sarı-lacivertliler, birçok oyuncusuyla yollarını ayıracak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Enner Valencia'nın yeni takımı belli oldu! Forma numarası bile hazır

Fenerbahçe'de durumu en çok merak edilen isimlerden biri Enner Valencia oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Enner Valencia'nın yeni takımı belli oldu! Forma numarası bile hazır

2020/2021 sezonundan bu yana sarı-lacivertli formayı terleten Ekvadorlu forvet, Fenerbahçe'deki en verimli sezonunu geçiriyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Enner Valencia'nın yeni takımı belli oldu! Forma numarası bile hazır

Bu sezon toplam 36 maçta forma giyen Valencia, 26'sı Süper Lig, 3'ü Avrupa Ligi ve 1'i Türkiye kupası olmak üzere toplam 30 gol attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Enner Valencia'nın yeni takımı belli oldu! Forma numarası bile hazır

Deneyimli oyuncu, 30 golünün yanı sıra 4 de asist yaparak 34 gole doğrudan katkıda bulundu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Enner Valencia'nın yeni takımı belli oldu! Forma numarası bile hazır

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Enner Valencia'nın Fenerbahçe'den ayrılacağı öne sürülmüştü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Enner Valencia'nın yeni takımı belli oldu! Forma numarası bile hazır

Yıldız futbolcu, geçtiğimiz haftalarda sarı-lacivertli takımdaki geleceğiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Enner Valencia'nın yeni takımı belli oldu! Forma numarası bile hazır

"FENERBAHÇE'DE KALMAK İSTERİM"

Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Kayserispor maçından sonra konuşan Valencia, "Fenerbahçe'de kalmak isterim. Daha önce de söyledim; burada mutluyum, insanları seviyorum. Anlaşmaya bağlı tabii ki ama kalmak isterim." ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Enner Valencia'nın yeni takımı belli oldu! Forma numarası bile hazır

Sarı-lacivertli takımda kalmak istediğini belirten Enner Valencia'nın, Brezilya ekibi Internacional ile ön sözleşme imzaladığı iddia edilmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Enner Valencia'nın yeni takımı belli oldu! Forma numarası bile hazır

Ekvadorlu futbolcunun menajeri Chalo Vargas ise A Spor'a yaptığı açıklamada Brezilya'dan hiçbir kulüple sözleşme imzalamadıklarını ve Fenerbahçe ile görüşmeye devam ettiklerini belirtmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Enner Valencia'nın yeni takımı belli oldu! Forma numarası bile hazır

Valencia'nın Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini korurken, Güney Amerika basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Enner Valencia'nın yeni takımı belli oldu! Forma numarası bile hazır

Brezilya basını, Enner Valencia'nın temmuz ayında Internacional'e transfer olacağını yazdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Enner Valencia'nın yeni takımı belli oldu! Forma numarası bile hazır

13 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Haberde, Libertadores kadrosunu açıklayan Internacional'in 13 numaralı formayı özellikle boş bıraktığı ve Valencia transferi sonrası 13 numaranın tecrübeli golcüye verileceği vurgulandı.

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