Erman Toroğlu'dan çok sert VAR eleştirisi! "Hangi bahçenin armudu"

Futbol Federasyonu'nun depremden sonra puan sistemiyle ilgili aldığı karar son derece doğru. Daha evvel başka futbol federasyonları tarafından 11 kez aynı karar alınmış. Oynanan maçta hak edilen puanlar gasp edilemez. Biri oynamış, biri kaybetmiş, kaybeden 3 puan istiyor. Yok böyle saçma sapan bir şey!

Jesus, Fenerbahçe'de işe başladıktan sonra hep iyi şeyler yaptı. Nereye kadar? Dünya Kupası'na kadar. Dünya Kupası'ndan sonra F.Bahçe takımına ve Jesus'a tuhaf şeyler oldu. Şunları hatırlıyorum, Ali Koç'un takım iyi giderken, "Fazla havaya girmeyin, önümüzde daha çok maç" var diye bir söylemi vardı. Sonra da Jesus için "Allah'ın Portekizlisi" cümlesini kullandı. Bunlardan sonra Jesus'un Brezilya hayali, yabancı basında çıkanlar, Arda baskısı, Jesus'un aldığı çocuklardan yani öz evlatlarıyla üvey evlatları arasında yaptığı ayrımlar üst üste gelince ortaya evvelsi günkü F.Bahçe çıktı.

Bu takım bu hale geliyorsa bu takımın idaresinde idari olarak ve teknik olarak sorunlar var demektir. Yani bence oturup kafa kafaya verirlerse işi çözerler. Çünkü 3 puanlık sistemde kaybedilen çok şey yok. Bu sıralar G.Saray da aman aman oynamıyor. İşte Konya maçı, işte son dakikalarda iki gol atılan Adana Demirspor maçı. Ama bu sene hem G.Saray'a hem Beşiktaş'a ileride yenilmesi haliyle seyirciyi çıldırtıyor. Bu hale kimler getirdiyse, iyi hale de onlar döndürebilirler, bu kadar basit.

Türkiye'de hakem alemi rezalet değil iğrenç durumda. Şunu çok net söylüyorum; hakem alemi pasta gibi ikiye bölünmüş durumda. Bir tarafta Cüneyt Çakır ve babasıgiller, diğer tarafta karşı cephe. Biri babadan oğula torpille yıllardır hakem çıkarttı, diğerleri yani Çakır ve babasına karşı grup da 'Yeni isimler bulalım' diyorlar. En son Nihat Özdemir döneminde Ferhat Gündoğdu ve ekibi, operasyon yapmaya karar verdi. Çok doğru bir karardı, Özdemir de 'okey' verdi, operasyon yapıldı. Sezon sonunda operasyonun ikinci kısmı yapılacaktı ama bazı kulüp başkanları bu işe karşı geldiler. Tabii neden karşı geldikleri belli. Çünkü kol kola girdikleri bazı hakemler vardı operasyonun içinde, onları kurtarmaya kalktılar. Bakın size çok net bir şey söyleyeyim, yıllardır hakem grupları antrenör kıyımları yaptılar.

Çok antrenör görevden alındı ve diğerleri geldi. Çok TFF Başkanı kıyımı yaptılar, çok kulüp başkanı kıyımı yaptılar. Bunları kulüp idarecilerinin çoğu biliyor. Ama zamanında bazı işleri beraber yaptıkları için sesleri çıkmıyor. Cepheden konuşamıyorlar. Şimdi size çok net bir şey söyleyeyim, şu anda 'Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta' diyorlar, değil… Orta, burada konu mankenidir. Şu anda hakemliği Cüneyt Çakır ve Serdar Çakır baba-oğul ekibi yönetmektedir. Ama kağıt üzerinde bu böyle gözükmüyor. Çünkü Çakır 100 bin TL maaşla (Allah daha fazla versin) TFF'nin içine girdi. Lale Orta'yı kullanıyorlar. Şimdi işin bir başka yönü daha var. Spor aleminde Lale Orta ve ekibi F.Bahçeli diyorlar. Ondan evvelki Sabri Çelik ve ekibine de G.Saraylı diyorlar. Bunlar perde arkasında tartışılıyor ve herkes göbeğinden konuşuyor. Hakem işini temizleyemezseniz bir yere varamazsınız.



Gelelim son maçın hakemi Halil Umut Meler'e… MHK uyanık ya 'Halil Umut Meler'i manuel atadık' diyorlar. Siz milleti keriz ve aptal mı zannediyorsunuz. Neredeyse bütün büyük maçlara Meler'i verdiniz, hepsi mi manueldi? Beşiktaş Meler'den şikayetçi. Ben aynı fikirde değilim. Meler olmayan bir penaltıyı verdi, evet.. Büyük hata yaptı. Ama onun dışında Beşiktaş 4-2 galip geliyorsa siyahbeyazlıları ezdirmediği içindir. Gelelim penaltı pozisyonuna.. Meler penaltıyı verdi. Pozisyon net değil, yani siyah beyaz. Kim girecek devreye? VAR... VAR niye var? Peki VAR'da kim var? Alper Ulusoy… Ulusoy kim? Aynen Ferhat Gündoğdu'da bu Alper Ulusoy'u ve aynen Ulusoy gibi Cüneyt Çakır'ın grubundan olan isimleri devre dışı bıraktılar… Ama Cüneyt Çakır, bu Alper Ulusoy'u o MHK'nin haberi olmadan Avrupa'ya seminere göndermeye kalktı. Yani bir grup futbolun içinde at oynatıyor ve bu gruba karşı gelen başkanlar var. Mesela Adana Demirspor Başkanı, mesela istifa eden Rize Başkanı ama Beşiktaş Başkanı bu konuda çok net mücadele ediyor. Ama aynı cümleleri, Trabzonspor, G.Saray'dan F.Bahçe ve diğer bazı kulüplerden göremiyorum. Hepsi cin gibiler. Biz günü kurtaralım, gerisi Allah kerim… Fazla da atları ürkütmeyelim.. Ama bu işler böyle, bir gün sana, diğer gün bana işte. Kapını çalarlar, o zaman ağlamayacaksınız.

Yayıncı kuruluştayken bazı maçlara canlı gidiyordum. Anlatım yerlerinde oturuyordum. Tabii seyirciler bunları bilmezler. O zamanki (şimdi de statlar aynı) Beşiktaş, G.Saray ve F.Bahçe statlarında eğer yayın yerine giderseniz yayın yeri açıkta. Soğuksa donarsınız, sıcaksa pişerseniz. Ev sahibi takımın aleyhine bir şey söylerseniz, gökten bir şeyler yağar. Bunlar yöneticiler tarafından özel olarak yapılmıştır. Şu anda durumlarını bilmiyorum. Bu hafta stadın birine gidip göreceğim, Çünkü bu gideceğim statta iki sene evvel Ender ile beraber az daha donuyorduk. Elektrik ocağı getirdiler, bacaklarımızı ısıtmak için, hayrettir pantolon yanmadı, bacağım yandı. İki ay yanık kremi sürdüm. Yani yöneticiler çok akıllıdırlar. Bu konuda ne yapacaklarını ince ince düşünürler.



Arda kardeşim demeyeceğim, çünkü çocukçularımı bırak, torunum gibisin. Fizik olarak çok sempatiksin, futbol tekniği olarak üst düzeysin. Şu anda F.Bahçe kadrosunda senin ayarında teknik bir oyuncu yok. Ama şunu unutma, sakın bazı şeyleri yapma. Biliyorsun, 3-4 hafta evvel aynı işi yaptın, TV'de görüntüyü getirerek 'Sakın Arda' dedim. Ama hep kafanda kalmış, aynı olayı Beşiktaş maçında yaptın; yedirdin de... Aslında Meler'in sarı kart vermesi lazımdı. Ama VAR'daki Ulusoy mani oldu. Yani maçı Halil Umut Meler yönetmedi o pozisyonda. Ulusoy yönetiyordu. Tabii acaba onun kulağına bir şeyler söyleyenler mi vardı? Çünkü pozisyon armut gibi meydanda. Ee armudun iyisini de ayılar yer. Böylece Beşiktaş'ın aleyhine olmayan bir penaltıyı armut yer gibi verdiniz, lezzetli lezzetli. Acaba o armutlar hangi bahçede yetişiyordu. F.Bahçe takımı üçlü oynayamaz. Çünkü Fenerbahçe'nin arkada oynattığı üçlü, eğer F.Bahçe büyük takımsa ki büyük takım, F.Bahçe kadrosunda ancak yedek olabilirler. Aynı cümleyi Beşiktaş'tan Welinton için de söyleyebilirim.

Daha devre arasında ikinci yarı atılacağı belliydi. Çünkü karşısında oynayan adam Valencia… Nitekim de kızardı, çıktı. Ama Beşiktaş'ın iyiliğine oldu. Onun atılması diğer 10 futbolcuyu kamçıladı ve maçı 4-2 kazandılar. Yani Welinton burada işe yaradı. Maçın görünen kahramanı Redmond'dan sonra gizli kahramanı da Welinton oldu…