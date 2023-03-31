Transferin gözdesi oldu! Fenerbahçeli yıldıza Fransa'dan talip

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları da devam ediyor.
Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları da devam ediyor.
Sarı-lacivertli takımın birçok yıldızına Avrupa'dan büyük ilgi var...
Son olarak Osayi-Samuel'e sürpriz bir talip çıktı. İşte ayrıntılar...
Kanarya'nın Nijeryalı yıldızı Bright Osayi-Samuel, Fransızlar tarafından markaj altında.
Takvim'de yer alan habere göre Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens'in 25 yaşındaki futbolcu için sezon sonunda harekete geçeceği ve Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı belirtildi.
Bu sezon 17 lig maçında forma giyen Osayi'nin 1 asisti bulunuyor.
Nijeryalı yıldız, 2021 yılında QPR'den 508 bin euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
BRIGHT OSAYI-SAMUEL KİMDİR?
31 Aralık 1997 tarihinde Nijerya'nın Okija kentinde dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Blackpool altyapısında başladı. 2017 yılında Queens Park Rangers'a transfer oldu.
28 Ocak 2021 tarihinde ise 508 bin euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye geldi.
Bu sezon sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 30 karşılaşmada görev aldı.
25 yaşındaki genç futbolcu, 1.75 cm boyunda ve defans hattında sağ bek olarak görev yapıyor.
Nijerya Milli Takımı ile 1 maça çıkan Osayi-Samuel'in güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro...