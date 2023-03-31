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Transferin gözdesi oldu! Fenerbahçeli yıldıza Fransa'dan talip

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'nin genç yıldızına Fransa'dan sürpriz bir talip çıktı. İşte transferin detayları... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2023 Cuma 14:17
Transferin gözdesi oldu! Fenerbahçeli yıldıza Fransa'dan talip

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları da devam ediyor.

Transferin gözdesi oldu! Fenerbahçeli yıldıza Fransa'dan talip

Sarı-lacivertli takımın birçok yıldızına Avrupa'dan büyük ilgi var...

Transferin gözdesi oldu! Fenerbahçeli yıldıza Fransa'dan talip

Son olarak Osayi-Samuel'e sürpriz bir talip çıktı. İşte ayrıntılar...

Transferin gözdesi oldu! Fenerbahçeli yıldıza Fransa'dan talip

Kanarya'nın Nijeryalı yıldızı Bright Osayi-Samuel, Fransızlar tarafından markaj altında.

Transferin gözdesi oldu! Fenerbahçeli yıldıza Fransa'dan talip

Takvim'de yer alan habere göre Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens'in 25 yaşındaki futbolcu için sezon sonunda harekete geçeceği ve Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı belirtildi.

Transferin gözdesi oldu! Fenerbahçeli yıldıza Fransa'dan talip

Bu sezon 17 lig maçında forma giyen Osayi'nin 1 asisti bulunuyor.

Transferin gözdesi oldu! Fenerbahçeli yıldıza Fransa'dan talip

Nijeryalı yıldız, 2021 yılında QPR'den 508 bin euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Transferin gözdesi oldu! Fenerbahçeli yıldıza Fransa'dan talip

BRIGHT OSAYI-SAMUEL KİMDİR?

31 Aralık 1997 tarihinde Nijerya'nın Okija kentinde dünyaya geldi.

Transferin gözdesi oldu! Fenerbahçeli yıldıza Fransa'dan talip

Profesyonel futbol kariyerine Blackpool altyapısında başladı. 2017 yılında Queens Park Rangers'a transfer oldu.

Transferin gözdesi oldu! Fenerbahçeli yıldıza Fransa'dan talip

28 Ocak 2021 tarihinde ise 508 bin euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye geldi.

Transferin gözdesi oldu! Fenerbahçeli yıldıza Fransa'dan talip

Bu sezon sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 30 karşılaşmada görev aldı.

Transferin gözdesi oldu! Fenerbahçeli yıldıza Fransa'dan talip

25 yaşındaki genç futbolcu, 1.75 cm boyunda ve defans hattında sağ bek olarak görev yapıyor.

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