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FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan Beşiktaş'a özel taktik!

Fenerbahçe, Milli arada Beşiktaş derbisi hazırlıklarına hız kesmeden devam etti. Beşiktaş'ın zayıf ve güçlü yönlerininin analizini takıma anlatan ve bu yönde çalışmalar yaptıran Portekizli teknik adam maç taktiğini de belirledi. İşte haberin ayrıntıları... | Bjk spor haberi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba 06:50
FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan Beşiktaş'a özel taktik!

Süper Lig'de pazar günü Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında önemli bir engeli kayıpsız geçmek istiyor.

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FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan Beşiktaş'a özel taktik!

Takımda da tüm çalışmalar Jesus ve teknik ekibin yönetiminde bunun üzerine devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan Beşiktaş'a özel taktik!

Milli takımlarda bulunan isimler nedeniyle idmanlar eksik yapılsa da teknik direktör Jorge Jesus, Beşiktaş planlarını yapıyor. Milli arada yardımcılarıyla birlikte Beşiktaş maçlarını izleyen Jesus, uyarılara başladı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan Beşiktaş'a özel taktik!

ATAKLARDA SOLA AĞIRLIK

Portekizli hoca, dünkü idmandan itibaren futbolcularına bol şut atmalarını ve Sevilla maçlarında olduğu gibi orta sahada topu kontrol etmelerini söyledi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan Beşiktaş'a özel taktik!

Beşiktaş orta sahasının baskıya dayanamayacağını belirtip çok pas yapmalarını istedi. Jesus'un ayrıca Beşiktaş'ın savunmanın sağ tarafında sıkıntı çektiğini saptadığı, bu yüzden ataklarda sol tarafa ağırlık vermeyi planladığı da gelen haberler arasında.

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