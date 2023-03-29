Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Yeni takımını duyurdular

Sezon başında takımı Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe, hareketli bir yaz transfer dönemi geçirdi.
Sezon başında takımı Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe, hareketli bir yaz transfer dönemi geçirdi.
Birçok ismi kadrosuna katan sarı-lacivertliler, takımda düşünülmeyen isimlerle de yollarını ayırdı.
Yaz transfer dönemine göre durgun bir ara transfer dönemi geçirmesi beklenen Kanarya, hız kesmeden yeni sezon için hazırlıklarına başladı.
Yarışacağı tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar elde etmek isteyen Fenerbahçe'de en büyük belirsizlik teknik direktör Jorge Jesus'un geleceği...
Sezon başında sarı-lacivertlilerle tek sezonluk mukavele imzalayan Portekizli teknik adamın sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
68 yaşındaki çalıştırıcı, geçtiğimiz günlerde geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Jorge Jesus, Brezilya Milli Takımı iddialarıyla ilgili "Sadece Real Madrid veya Barcelona'nın teknik direktörü olsaydım o zaman Brezilya Milli Takımı'nda çalışmak istemezdim.
Onun dışında dediğim gibi herkes ister. Ancak dediğim gibi kimse benimle görüşmedi ve ben hiçbir zaman sezon içinde karar almam." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'de Jorge Jesus belirsizliği sürerken; yönetim, gelecek sezon için çalışmalarına devam ediyor.
Sezonun sona ermesiyle birlikte birçok futbolcuyu takımdan göndermeye hazırlanan Fenerbahçe'de ilk ayrılık yolda...
DIEGO ROSSI İLE YOLLAR AYRILIYOR
Akşam'ın haberine göre; Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi ilk bonservisli satışın Diego Rossi ile gerçekleşmesi bekleniyor.
Güney Amerika'dan ciddi alıcıları bulunan oyuncuya iyi bir teklif gelmesi durumunda transfere izin verilecek.
Diego Rossi için gelen teklifleri Ali Koç da doğrulamıştı.
Yaptığı skor katkısına rağmen Fenerbahçeli taraftarlarla yıldızı bir türlü barışmayan Diego Rossi, sezon sonunda sarı-lacivertlilere veda edebilir.
2022-23 öncesi Güney Amerika'dan birçok teklif alan Uruguaylı yıldızın transferi bonservis bedeline takılmıştı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da o dönem yaptığı açıklamada Diego Rossi'ye gelen teklifleri doğrulamıştı.
Sarı-lacivertlilerin 5,5 milyon euro karşılığında bonservisini aldığı Diego Rossi, Güney Amerika'ya 1 yıl rötarlı gitmeye hazırlanıyor.
FLAMENGO BİR TEKLİF DAHA YAPACAK
Brezilya basınında çıkan haberlere göre Flamengo, Diego Rossi için sezon sonunda bir kez daha Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.
Sarı-lacivertlilerin iyi bir teklif karşısında transfere izin vermesi bekleniyor.
Diego Rossi bu sezon Fenerbahçe formasıyla 37 maça çıktı.
Uruguaylı futbolcu, 3 gol ve 11 asistlik bir performans sergiledi.
Rossi'nin sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
25 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro.