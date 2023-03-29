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Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Yeni takımını duyurdular

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Gelecek sezon için hazırlıklarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler merak konusu oldu. Hem kadroda düşünülmeyen hem de Avrupa kulüplerinin radarında olan bazı isimlerle yollarını ayırması beklenen sarı-lacivertlilerde ilk ayrılık gerçekleşiyor. Brezilya basını, Fenerbahçeli yıldızın yeni takımını duyurdu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba 12:08
Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Yeni takımını duyurdular

Sezon başında takımı Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe, hareketli bir yaz transfer dönemi geçirdi.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Yeni takımını duyurdular

Birçok ismi kadrosuna katan sarı-lacivertliler, takımda düşünülmeyen isimlerle de yollarını ayırdı.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Yeni takımını duyurdular

Yaz transfer dönemine göre durgun bir ara transfer dönemi geçirmesi beklenen Kanarya, hız kesmeden yeni sezon için hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Yeni takımını duyurdular

Yarışacağı tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar elde etmek isteyen Fenerbahçe'de en büyük belirsizlik teknik direktör Jorge Jesus'un geleceği...

Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Yeni takımını duyurdular

Sezon başında sarı-lacivertlilerle tek sezonluk mukavele imzalayan Portekizli teknik adamın sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Yeni takımını duyurdular

Jesus'un adı sık sık Brezilya Milli Takımı ve Flamengo ile anılıyor.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Yeni takımını duyurdular

68 yaşındaki çalıştırıcı, geçtiğimiz günlerde geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Yeni takımını duyurdular

Jorge Jesus, Brezilya Milli Takımı iddialarıyla ilgili "Sadece Real Madrid veya Barcelona'nın teknik direktörü olsaydım o zaman Brezilya Milli Takımı'nda çalışmak istemezdim.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Yeni takımını duyurdular

Onun dışında dediğim gibi herkes ister. Ancak dediğim gibi kimse benimle görüşmedi ve ben hiçbir zaman sezon içinde karar almam." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Yeni takımını duyurdular

Fenerbahçe'de Jorge Jesus belirsizliği sürerken; yönetim, gelecek sezon için çalışmalarına devam ediyor.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Yeni takımını duyurdular

Sezonun sona ermesiyle birlikte birçok futbolcuyu takımdan göndermeye hazırlanan Fenerbahçe'de ilk ayrılık yolda...

Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Yeni takımını duyurdular

DIEGO ROSSI İLE YOLLAR AYRILIYOR

Akşam'ın haberine göre; Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi ilk bonservisli satışın Diego Rossi ile gerçekleşmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Yeni takımını duyurdular

Güney Amerika'dan ciddi alıcıları bulunan oyuncuya iyi bir teklif gelmesi durumunda transfere izin verilecek.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Yeni takımını duyurdular

Diego Rossi için gelen teklifleri Ali Koç da doğrulamıştı.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Yeni takımını duyurdular

Yaptığı skor katkısına rağmen Fenerbahçeli taraftarlarla yıldızı bir türlü barışmayan Diego Rossi, sezon sonunda sarı-lacivertlilere veda edebilir.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Yeni takımını duyurdular

2022-23 öncesi Güney Amerika'dan birçok teklif alan Uruguaylı yıldızın transferi bonservis bedeline takılmıştı.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Yeni takımını duyurdular

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da o dönem yaptığı açıklamada Diego Rossi'ye gelen teklifleri doğrulamıştı.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Yeni takımını duyurdular

Sarı-lacivertlilerin 5,5 milyon euro karşılığında bonservisini aldığı Diego Rossi, Güney Amerika'ya 1 yıl rötarlı gitmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Yeni takımını duyurdular

FLAMENGO BİR TEKLİF DAHA YAPACAK

Brezilya basınında çıkan haberlere göre Flamengo, Diego Rossi için sezon sonunda bir kez daha Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Yeni takımını duyurdular

Sarı-lacivertlilerin iyi bir teklif karşısında transfere izin vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Yeni takımını duyurdular

Diego Rossi bu sezon Fenerbahçe formasıyla 37 maça çıktı.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Yeni takımını duyurdular

Uruguaylı futbolcu, 3 gol ve 11 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Yeni takımını duyurdular

Rossi'nin sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Yeni takımını duyurdular

25 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro.

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