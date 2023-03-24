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Şampiyon olmadan gitmem

Kanarya'nın süper golcüsü Enner Valencia, iddialı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2023 Cuma 06:50
Şampiyon olmadan gitmem
Bu sezon ligde 21 maçta attığı 25 golle rekorları altüst eden Enner Valencia, bu sezon şamiyonluğa inandıklarını söyledi. Zaman zaman hakkında çıkan ayrılık haberleri için konuşan 33 yaşındaki Ekvadorlu forvet, "Futbolda ne zaman ne olacağını kestirmek güçtür. Geleceğim hakkında şu an bir yorum yapamıyorum ama bu kulüpte bir şampiyonluk yaşamadan gitmeyeceğim" ifadelerini kullandı. Attığı goller için "Bu sadece benim başarım değil, takım olarak iyiyiz ve ben de üzerime düşeni yapıyorum. Gollerimde benim kadar takım arkadaşlarım da pay sahibi" yorumunda bulunan Valencia, Avrupa Ligi'ne veda etmeleri ile ilgili de şöyle söyledi: İki maçta da daha iyi olan taraf bizdik bunu da herkes gördü ancak şans yanımızda değildi, taraftarımızdan tekrar özür diliyoruz...
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