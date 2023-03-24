Rakip Schio oldu

Kadınlar EuroLeague çeyrek final serisinde Sopron Basket'i 2-0'la geçerek adını Final Four'a yazdıran Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımının yarı finaldeki rakibi Beretta Famila Schio oldu. Final Four'un düzenleneceği şehir ilerleyen günlerde FIBA tarafından açıklanacak. Final Four 14-16 Nisan'da düzenlenecek.
Kadınlar EuroLeague çeyrek final serisinde Sopron Basket'i 2-0'la geçerek adını Final Four'a yazdıran Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımının yarı finaldeki rakibi Beretta Famila Schio oldu. Final Four'un düzenleneceği şehir ilerleyen günlerde FIBA tarafından açıklanacak. Final Four 14-16 Nisan'da düzenlenecek.