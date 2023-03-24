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Rakip Schio oldu

Kadınlar EuroLeague çeyrek final serisinde Sopron Basket'i 2-0'la geçerek adını Final Four'a yazdıran Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımının yarı finaldeki rakibi Beretta Famila Schio oldu. Final Four'un düzenleneceği şehir ilerleyen günlerde FIBA tarafından açıklanacak. Final Four 14-16 Nisan'da düzenlenecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2023 Cuma 06:50
Rakip Schio oldu
Kadınlar EuroLeague çeyrek final serisinde Sopron Basket'i 2-0'la geçerek adını Final Four'a yazdıran Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımının yarı finaldeki rakibi Beretta Famila Schio oldu. Final Four'un düzenleneceği şehir ilerleyen günlerde FIBA tarafından açıklanacak. Final Four 14-16 Nisan'da düzenlenecek.
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