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Yolun açık olsun ağabey’

Arda Güler, futbolu bırakma kararı alan Mesut Özil ile ilgili sosyal medyadan bir veda mesajı paylaştı. Arda, "Genç bir futbolcu için örnek aldığı kişilerden biriyle sahada yan yana oynamış olma duygusu tarif edilemez bir mutluluk. Küçükken videolarını izleyerek senden öğrendiklerimden, aynı forma altında oynadığımız günlere kadar bana öğrettiğin her şey için sonsuz teşekkürler ağabey. Yolun açık olsun" yazdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 06:50
Yolun açık olsun ağabey’
Arda Güler, futbolu bırakma kararı alan Mesut Özil ile ilgili sosyal medyadan bir veda mesajı paylaştı. Arda, "Genç bir futbolcu için örnek aldığı kişilerden biriyle sahada yan yana oynamış olma duygusu tarif edilemez bir mutluluk. Küçükken videolarını izleyerek senden öğrendiklerimden, aynı forma altında oynadığımız günlere kadar bana öğrettiğin her şey için sonsuz teşekkürler ağabey. Yolun açık olsun" yazdı.
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