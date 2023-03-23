Fenerbahçe'de Bora Aydınlık'tan dikkat çeken sözler! "İsmimin haykırılması harikaydı"

Fenerbahçe depremzedeler için düzenlenen yardım maçında Rus ekibi Zenit ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelede Fenerbahçe'nin 2. golünü atma başarısı gösteren Bora Aydınlık maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE BORA AYDINLIK'IN SÖZLERİ:

Amaç olarak çok güzel bir maçtı. Gelen taraftarlarımıza ve bana şans veren hocalarıma çok teşekkür ederim. Gol atabildiğim için çok mutluyum. Umarım Fenerbahçe formasıyla gol atmaya devam ederim.

Şükrü Saraçoğlu'nda ismimin haykırılması çok güzel bir duyguydu. Zamanında Arda'ya yapmışlardı, şimdi de bana nasip oldu.