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FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'den Mesut Özil'e duygusal veda

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, futbolu bırakma kararı alan Mesut Özil için duygusal bir paylaşım yaptı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba 16:35
FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'den Mesut Özil'e duygusal veda

Kariyerinde Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid ve Arsenal formalarını terleten, 2020/2021 sezonun ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan ve sezon başında Başakşehir ile sözleşme imzalayan Mesut Özil, futbolu bırakma kararı aldı.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, emeklilik kararı alan 34 yaşındaki futbolcu için sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Arda, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Genç bir futbolcu için idollerinden biriyle sahada yan yana oynamış olma duygusu tarif edilemez bir mutluluk. Küçükken videolarını izleyerek senden öğrendiklerimden, aynı forma altında oynadığımız günlere kadar bana öğrettin her şey için sonsuz teşekkürler abi. Yolun hep açık olsun." ifadelerine yer verdi.

İşte o paylaşım:


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