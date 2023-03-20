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Ahmet Çakar'dan Alanyaspor - Fenerbahçe maçının ardından flaş Mete Kalkavan sözleri! "Kırmızı gösteremedi"

Süper Lig'in 26. hafta maçında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadeleden sarı lacivertliler 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Maçın ardından ise Ahmet Çakar karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan hakkında Sabah Gazetesi'nde flaş değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2023 Pazartesi 06:50
Ahmet Çakar'dan Alanyaspor - Fenerbahçe maçının ardından flaş Mete Kalkavan sözleri! "Kırmızı gösteremedi"

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Fenerbahçe, Galatasaray'ın Konya'ya yenilmesinden sonra mutlak kazanmalıydı. Aksi halde Galatasaray mağlubiyetinin onlara hiçbir faydası olmayacaktı. Üstelik dün gece maça neredeyse mağlup başladılar. Daha 4. dakikada bir yan toptan golü yiyiverdiler. Yardımcı hakem ofsayt dedi ama VAR haklı olarak gole hükmetti. Bundan sonra Fenerbahçe, top kendisinde olsa da istediği pozisyonları üretemedi. Üstelik Oosterwolde sakatlandı, Ferdi sola geçmek zorunda kaldı.

Aslında ikinci yarıda da değişen fazla bir şey olmadı. Topun Fenerbahçe'de olması, fazla pas yapmaları başka bir şey, gol pozisyonu üretebilmek rakip ceza alanı içinde daha çok topla buluşmak başka bir şey… İşte Fenerbahçe bunu beceremedi ama imdadına arka arkaya gelen iki penaltı kararı yetişti. İlkinde Osayi girdi, darbeyi aldı, Valencia penaltı ile beraberliği getirdi.

Bir sonraki penaltı da Valencia'nın çabası ile getirdiği pozisyonla çıktı. Deplasmanda oyuncularınızın bir kısmı sakat sakat oynarken 2-1 önde olmak her zaman risk. Ama bu riski Emre Mor'un uzatmalarda attığı o şut ortadan kaldırdı. Golü mükemmeldi. Gelelim hakeme; Mete Kalkavan kariyerinin en kötü maçlarından birini yönetti. Osayi'nin 20. dakikada rakibinin kaval kemiğine basması tartışmasız bir kırmızı kart.

Mete elini arka cebine götürdü, 3-5 saniye düşündü ama atamadı. VAR da müdahale etmeyince Osayi haksız bir şekilde sahada kaldı. Bu dakikadan sonra Mete tam dağıldı. Furkan'a göstermesi gereken sarıyı göstermedi. Gösterseydi daha sonra aldığı sarı ile oyundan atılacaktı. Devre biterken Fenerbahçe'nin attığı gol ofsayt diye iptal edildi. Yayıncı kuruluş birtakım çizgiler gösterdi ama hiçbir şey şeffaf ve berrak değil. 2. yarıda verilen 2 penaltıda da kararlar doğru.

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