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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Internacional'in Enner Valencia korkusu!

Fenerbahçe'de Enner Valencia belirsizliği sürüyor. Ekvatorlu golcü hakkında her hafta bir iddia ve açıklamaya geliyor. Geçtiğimiz günlerde hem Valencia'nın menajeri hem de Internacional kulübünün yaptığı açıklamalar basına yansımıştı. Golcü oyuncu için taze gelişmeler yaşanmaya devam ediyor... | FB TRANSFER HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 14:35 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 15:00
ERDİ DEMİRKOL
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Internacional'in Enner Valencia korkusu!

Fenerbahçe'de hem teknik adam hem de sözleşmesi bitecek futbolcuların belirsizliği sürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Internacional'in Enner Valencia korkusu!

Enner Valencia'nın sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Internacional'in Enner Valencia korkusu!

Fenerbahçe, oyuncu tarafıyla görüşmelerini sürdürüyor ancak henüz anlaşma sağlanabilmiş değil.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Internacional'in Enner Valencia korkusu!

Ekvatorlu golcü an itibarıyla istediği kulüple anlaşma sağlayabilir durumda. Bu da onu isteyenlerin iştahını kabartıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Internacional'in Enner Valencia korkusu!

Golcü oyuncu için geçtiğimiz haftalarda menajerinden transfer süreciyle alakalı açıklamalar gelmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Internacional'in Enner Valencia korkusu!

Ekvadorlu futbolcunun menajeri Chalo Vargas, adı anılan Internacional başta olmak üzere hiçbir Güney Amerika kulübüyle görüşmediklerini; 'anlaşma' ve 'görüşme' haberlerinin nereden çıktığını bilmediğini, bu haberleri de yalanladığını belirten açıklamalar yapmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Internacional'in Enner Valencia korkusu!

Valencia'nın önceliğinin Fenerbahçe'de kalmak olduğunu belirten menajeri Vargas, oyuncusuna sadece Suudi Arabistan kulüplerinden ilgi olduğunu belirtmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Internacional'in Enner Valencia korkusu!

Valencia da transfer iddialarıyla ilgili olarak Fenerbahçe yönetimine; kariyerinin en mutlu günlerini sarı-lacivertli kulüpte yaşadığını, İstanbul'da mutlu olduğunu ve kariyerine burada devam etmeyi istediğini ilettiği ifade edilmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Internacional'in Enner Valencia korkusu!

Brezilyalı gazeteci Joao Batista Filho ise Valencia'nın Brezilya kulübü International ile ön sözleşme imzaladığını ve sözleşmeden cayması halinde ceza maddesi olduğunu belirten bir haber yapmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Internacional'in Enner Valencia korkusu!

Yıldız oyuncu geçtiğimiz hafta Sevilla ile oynanacak maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında, "Kulüple görüşmeler devam ediyor. Umarım anlaşmaya varırız." ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Internacional'in Enner Valencia korkusu!

Valencia ile ilgili gelişmeler sürerken Brezilya'da yayım yapan uol.com.br'den flaş bir iddia geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Internacional'in Enner Valencia korkusu!

Habere göre; Valencia ile ön sözleşme imzalayan Internacional'i sözleşme korkusu sardı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Internacional'in Enner Valencia korkusu!

Internacional yetkilileri, ligde her hafta gol sayısını artıran Valencia'nın taliplerinin artmasından endişe ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Internacional'in Enner Valencia korkusu!

Haberde, Fenerbahçe'nin gerekirse Valencia'nın Internacional ile imzaladığı sözleşmede yer alan ceza maddesini ödemeye hazır olduğu belirtiliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Internacional'in Enner Valencia korkusu!

Ayrıca Brezilya kulübünün Sevilla ile oynanan eşleşmeyi de yakından takip ettiği ifade edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Internacional'in Enner Valencia korkusu!

Fenerbahçe'nin Sevilla'ya elenmesinin beklendiği ve bu sayede Valencia'nın taliplerinin artmasının önüne geçilmesi temenni ediliyor.

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