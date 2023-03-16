FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Internacional'in Enner Valencia korkusu!

Fenerbahçe'de hem teknik adam hem de sözleşmesi bitecek futbolcuların belirsizliği sürüyor.
Enner Valencia'nın sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek.
Fenerbahçe, oyuncu tarafıyla görüşmelerini sürdürüyor ancak henüz anlaşma sağlanabilmiş değil.
Fenerbahçe'de hem teknik adam hem de sözleşmesi bitecek futbolcuların belirsizliği sürüyor.
Enner Valencia'nın sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek.
Fenerbahçe, oyuncu tarafıyla görüşmelerini sürdürüyor ancak henüz anlaşma sağlanabilmiş değil.
Ekvatorlu golcü an itibarıyla istediği kulüple anlaşma sağlayabilir durumda. Bu da onu isteyenlerin iştahını kabartıyor.
Golcü oyuncu için geçtiğimiz haftalarda menajerinden transfer süreciyle alakalı açıklamalar gelmişti.
Ekvadorlu futbolcunun menajeri Chalo Vargas, adı anılan Internacional başta olmak üzere hiçbir Güney Amerika kulübüyle görüşmediklerini; 'anlaşma' ve 'görüşme' haberlerinin nereden çıktığını bilmediğini, bu haberleri de yalanladığını belirten açıklamalar yapmıştı.
Valencia'nın önceliğinin Fenerbahçe'de kalmak olduğunu belirten menajeri Vargas, oyuncusuna sadece Suudi Arabistan kulüplerinden ilgi olduğunu belirtmişti.
Valencia da transfer iddialarıyla ilgili olarak Fenerbahçe yönetimine; kariyerinin en mutlu günlerini sarı-lacivertli kulüpte yaşadığını, İstanbul'da mutlu olduğunu ve kariyerine burada devam etmeyi istediğini ilettiği ifade edilmişti.
Brezilyalı gazeteci Joao Batista Filho ise Valencia'nın Brezilya kulübü International ile ön sözleşme imzaladığını ve sözleşmeden cayması halinde ceza maddesi olduğunu belirten bir haber yapmıştı.
Yıldız oyuncu geçtiğimiz hafta Sevilla ile oynanacak maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında, "Kulüple görüşmeler devam ediyor. Umarım anlaşmaya varırız." ifadelerini kullanmıştı.
Valencia ile ilgili gelişmeler sürerken Brezilya'da yayım yapan uol.com.br'den flaş bir iddia geldi.
Habere göre; Valencia ile ön sözleşme imzalayan Internacional'i sözleşme korkusu sardı.
Internacional yetkilileri, ligde her hafta gol sayısını artıran Valencia'nın taliplerinin artmasından endişe ediyor.
Haberde, Fenerbahçe'nin gerekirse Valencia'nın Internacional ile imzaladığı sözleşmede yer alan ceza maddesini ödemeye hazır olduğu belirtiliyor.
Fenerbahçe'nin Sevilla'ya elenmesinin beklendiği ve bu sayede Valencia'nın taliplerinin artmasının önüne geçilmesi temenni ediliyor.