Haberler Fenerbahçe Sevilla - Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı canlı izle | Sevilla - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB maçı saat kaçta?

Sevilla - Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı canlı izle | Sevilla - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB maçı saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, son 16 turunda Sevilla'ya konuk olacak. 3 kulvarda yarışan Fenerbahçe, zorlu deplasmanda galip gelmek ve İstanbul'da turu atlamak istiyor. Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla'da eski Galatasaraylı yıldızlar Marcao, Fernando Reges ve Alex Telles de forma giyiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sevilla - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2023 Çarşamba 15:20 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2023 Çarşamba 15:30
Sevilla - Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı canlı izle | Sevilla - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB maçı saat kaçta?

Sevilla - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Sevilla ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sevilla - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SEVİLLA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sevilla - Fenerbahçe maçı 9 Mart Perşembe günü 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE DEPLASMANDAN GALİBİYET HEDEFLİYOR!

İki takım arasındaki ilk maç 9 Mart'ta Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda saat 23:00'te, ikinci maç 16 Mart'ta Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20:45'de oynanacak. Fenerbahçe, zorlu deplasmandan galip gelerek İstanbul'da işi bitirmek istiyor.

SEVİLLA ATLETICO MADRID MAÇINDA 6 GOL YEDİ!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe'nin rakibi olan İspanya'nın Sevilla takımı, ulusal liginde deplasmanda oynadığı maçta Atletico Madrid'e 6-1 yenildi. Sevilla önceki maç Osasuna'ya da mağlup oldu.

FRANSIZ HAKEM LETEXIER DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe ile Sevilla arasında Estadio Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda TSİ 23.00'te oynanacak müsabakada Fransız hakem François Letexier düdük çalacak. Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ruddy Buquet olacak. Müsabakada VAR koltuğunda Eric Wattellier, AVAR'da da Pierre Gaillouste oturacak.

TANIDIK İSİMLER FORMA GİYİYOR!

Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla'da eski Galatasaraylı yıldızlar Marcao, Fernando Reges ve Alex Telles de forma giyiyor.

UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

Sevilla (İspanya) - Fenerbahçe (Türkiye)

Union Berlin (Almanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)

Juventus (İtalya) - Freiburg (Almanya)

Bayer Leverkusen (Almanya) - Ferencvaros (Macaristan)

Sporting Lizbon (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)

Manchester United (İngiltere) - Real Betis (İspanya)

Roma (İtalya) - Real Sociedad (İspanya)

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Feyenoord (Hollanda)

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