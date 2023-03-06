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Valencia'nın freni yok

Ekvadorlu yıldız, Süper Lig’de 23 gole ulaştı. Kocaman’ın rekorunu kırmaya 7 gol kaldı. AS, “Valencia’nın freni yok. G.Saray’ın şampiyon olmasını engelleyebilecek tek isim” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2023 Pazartesi 06:50
Valencia'nın freni yok

Fenerbahçe'de sezonun flaş ismi Enner Valencia, gollerine ara vermeden devam ediyor... Yukatel Kayserispor'u da boş geçmeyen Ekvadorlu futbolcu, Süper Lig'de forma giydiği 20 maçta 23 gole ulaştı... Enner'in başarısı dünyada da dikkat çekiyor... İspanyol AS gazetesi yaptığı özel haberde, "Enner Valencia'nın freni yok!.. Ekvadorlu golcü, 2023'e muhteşem başladı... Türkiye'de Galatasaray'ın şampiyon olmasını engelleyebilecek tek isim" yorumunda bulundu.

GÖZÜNÜ SEVILLA'YA ÇEVİRDİ

Süper Lig'deki son 4 maçında da gol atarak Türkiye kariyerinin en uzun serisini tekrarlayan Valencia'nın hedefi Alanyaspor maçında bunu bir adım daha ileriye taşımak... Tecrübeli futbolcu, kalan 13 maçta 7 gol daha atması halinde Aykut Kocaman'ın (1988-89 / 29 gol) rekorunu kıracak ve F.Bahçe'nin ligde bir sezonda en fazla gol atan oyuncusu unvanını alacak... Valencia'nın yeni hedefi ise Sevilla. İspanya'daki maçta Jesus'un yine en büyük kozu...

"KALMAK İSTERİM"

Sözleşmesi bitecek olan Enner Valencia ile görüşmeler sürüyor. 33 yaşındaki yıldız, "Burada mutluyum, bu kulübü, buradaki insanları seviyorum. Ben de kalmak isterim. Tabii ki anlaşma sağlayıp sağlamamamıza bağlı ama umarım burada kalırım" diyerek topu yönetime attı... Ancak maaş ve sözleşme süresi konusunda tarafların görüş ayrılığı sürüyor.

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