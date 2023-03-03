Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: Yardım maçına FIFA'dan uyarı! Yasaklı takımlarla...

FENERBAHÇE HABERLERİ: Yardım maçına FIFA'dan uyarı! Yasaklı takımlarla...

Fenerbahçe depremzedeler için yardım maçı düzenleyecek. 23 Mart'ta Zenit ile oynanması planlanan yardım maçı öncesinde FIFA'dan uyarı geldi. FIFA, yardım maçının savaş nedeniyle oynanmasını tasvip etmedi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2023 Cuma 10:44
FENERBAHÇE HABERLERİ: Yardım maçına FIFA'dan uyarı! Yasaklı takımlarla...

Kahramanmaraş merkezli depremde Türkiye büyük yara aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Yardım maçına FIFA'dan uyarı! Yasaklı takımlarla...

Deprem yaralarının sarılması için herkes seferber oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Yardım maçına FIFA'dan uyarı! Yasaklı takımlarla...

Bütün türk kulüpler bu seferberliğe destek verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Yardım maçına FIFA'dan uyarı! Yasaklı takımlarla...

Yurt dışından birçok ülke, insan yardım etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Yardım maçına FIFA'dan uyarı! Yasaklı takımlarla...

Futbol dünyasından da büyük destek geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Yardım maçına FIFA'dan uyarı! Yasaklı takımlarla...

Birçok futbolcu kulüp depremzedeler için destekte bulundu ve kamuoyu oluşturdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Yardım maçına FIFA'dan uyarı! Yasaklı takımlarla...

Fenerbahçe ise yurt dışından bir takımla yardım maçı yapmayı planladı.


FENERBAHÇE HABERLERİ: Yardım maçına FIFA'dan uyarı! Yasaklı takımlarla...

FIFA'DAN UYARI GELDİ

23 Mart'ta Zenit ile yardım maçı düzenleyen sarı-lacivertli ekibe FIFA'dan uyarı geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Yardım maçına FIFA'dan uyarı! Yasaklı takımlarla...

Yapılan bildiride Ukrayna savaşı nedeniyle Rus takımlarının yasaklandığını hatırlatıldı.

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