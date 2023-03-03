FENERBAHÇE HABERLERİ: Yardım maçına FIFA'dan uyarı! Yasaklı takımlarla...

Kahramanmaraş merkezli depremde Türkiye büyük yara aldı.
Kahramanmaraş merkezli depremde Türkiye büyük yara aldı.
Deprem yaralarının sarılması için herkes seferber oldu.
Bütün türk kulüpler bu seferberliğe destek verdi.
Yurt dışından birçok ülke, insan yardım etti.
Futbol dünyasından da büyük destek geldi.
Birçok futbolcu kulüp depremzedeler için destekte bulundu ve kamuoyu oluşturdu.
Fenerbahçe ise yurt dışından bir takımla yardım maçı yapmayı planladı.
FIFA'DAN UYARI GELDİ
23 Mart'ta Zenit ile yardım maçı düzenleyen sarı-lacivertli ekibe FIFA'dan uyarı geldi.
Yapılan bildiride Ukrayna savaşı nedeniyle Rus takımlarının yasaklandığını hatırlatıldı.
FIFA, maçın oynanması'nın yasak olmadığını ancak tasvip edilmediğini açıkladı.