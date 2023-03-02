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Son aday Angelo Gabriel

Bir iddia da İspanyol basınından geldi... Sarılacivertlilerin Santos forması giyen 18 yaşındaki kanat oyuncusu Angelo Gabriel'i gündemine aldığı duyuruldu. Brezilya ekibine 8 milyon euro + 1 futbolcu önerildiği ileri sürüldü. Haberde Angelo Gabriel'i Fenerbahçe'nin yanı sıra Newcastle United, Nottingham Forest ve Flamengo da istiyor... Bu sezon 10 maçta forma giyen Gabriel skor katkısı yapamadı ancak yetenekleri ile dikkat çekiyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2023 Perşembe 06:50
Son aday Angelo Gabriel
Bir iddia da İspanyol basınından geldi... Sarılacivertlilerin Santos forması giyen 18 yaşındaki kanat oyuncusu Angelo Gabriel'i gündemine aldığı duyuruldu. Brezilya ekibine 8 milyon euro + 1 futbolcu önerildiği ileri sürüldü. Haberde Angelo Gabriel'i Fenerbahçe'nin yanı sıra Newcastle United, Nottingham Forest ve Flamengo da istiyor... Bu sezon 10 maçta forma giyen Gabriel skor katkısı yapamadı ancak yetenekleri ile dikkat çekiyor.
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