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Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? FB maçı hangi kanalda? | Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanına konuk olacak. Çağdaş Atan yönetimindeki Kayserispor ile son karşılaşmasında 2-0'lık galibiyet yakalan sarı lacivertliler, zirve yarışını sürdürmek için mücadele edecek. Kayserispor iseçıkışını devam ettirmek için evinde 3 puanın sahibi olmak istiyor. Maç ile ilgili detaylar merak edilirken Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? FB maçı hangi kanalda? sorularının cevabını haberimizde bulabilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2023 Perşembe 10:06 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2023 Perşembe 10:10
Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? FB maçı hangi kanalda? | Spor Toto Süper Lig

Kayserispor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 24. haftada devam ediyor. Kayserispor ile Fenerbahçe, Kadir Has Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Futbolseverler tarafından merakla beklenen karşılaşmanın tüm detayları arama motorlarıda araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor - Fenerbahçe maçı 4 Mart Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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