Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? FB maçı hangi kanalda? | Spor Toto Süper Lig

Kayserispor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 24. haftada devam ediyor. Kayserispor ile Fenerbahçe, Kadir Has Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Futbolseverler tarafından merakla beklenen karşılaşmanın tüm detayları arama motorlarıda araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor - Fenerbahçe maçı 4 Mart Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.