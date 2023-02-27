TFF'den Ziya Şengül anısına saygı duruşu kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 28 Şubat - 6 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak profesyonel müsabakalarda, 79 yaşında vefat eden eski Fenerbahçeli ve milli futbolcu Ziya Şengül anısına saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımız ve Fenerbahçe'nin eski oyuncusu ve teknik direktörü, futbol yorumcusu Ziya Şengül'ün vefat etmesi sebebiyle, 28 Şubat - 6 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak olan tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı takabilecektir.