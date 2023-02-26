Nihat Kahveci'den övgü dolu sözler! "Fenerbahçe Valencia'yı kaybetmemeli"

Jorge Jesus'un cezalı olduğu karşılaşmada sarı lacivertliler rakibini 4-0 mağlup etti.
Fenerbahçe'nin gollerini Enner Valencia(2), King, Attila Szalai kaydetti.
Jorge Jesus'un cezalı olduğu karşılaşmada sarı lacivertliler rakibini 4-0 mağlup etti.
Fenerbahçe'nin gollerini Enner Valencia(2), King, Attila Szalai kaydetti.
Puanını 48'e yükselten Kanarya, zirve takibini sürdürdü.
Fenerbahçe'nin evinde 4-0 kazandığı karşılaşmayı Nihat Kahveci yorumladı.
Eski futbolcu, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusuna övgü dolu sözler söyledi.
Nihat Kahveci, "Son maçlarda beklenenleri yapmıyor Konyaspor ama Konyaspor yeni hocasıyla 4 maçını da kazanamadı.
Fenerbahçe favori olduğunu maçın başından beri gösterdi.
Tek bir pozisyonu var Konyaspor'un onun dışında sadece Fenerbahçe oynadı" açıklamasını yaptı.
Konyaspor'un maçın ilk yarısında 10 kişi kalmasının Fenerbahçe için bir dezavantaj olduğunu belirten eski futbolcu, "10 kişi kaldıktan sonra Konyaspor ilk yarıda, aslında Fenerbahçe'nin aleyhine oldu.
Sahanın içindeki oyuncu profillerine bakarsak King ve Valencia geniş alanları severler, bu da dezavantaj olabilirdi.
Buna rağmen kazanılan penaltı ve Ferdi'nin getirip Rossi'nin kestiği topta Valencia ikinci golünü attı" dedi.
"KAYBETMEMELİ"
Fenerbahçe'de Enner Valencia ile yeni sözleşme imzalanması gerektiğini söyleyen Nihat Kahveci, "Valencia lige sanki hiç ara verilmemiş gibi gollerini atmaya devam ediyor.
Sözleşme konusu da var ne olacak ne bitecek ama Fenerbahçe ne olursa olsun böyle bir oyuncuyu kaybetmemeli" dedi.
Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında hala iddiasını kaybetmediğini hissettirdiğini ifade eden Nihat Kahveci, "Öyle ya da böyle aradan önceki dönemde Galatasaray oynuyor kazanıyor ve bu baskıyla oynuyordu Fenerbahçe maçlarını.
Bu maçta Fenerbahçe gösterdi ki sonuna kadar kovalayacağım ve Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyeceğim diye" yorumunda bulundu.
Mame Diouf'un kırmızı kart görmesinin maçın skorunu doğrudan etkilediğini vurgulayan Nihat Kahveci, "Bu maçta iyi oynadı kötü oynadı konuşulmaz zaten çünkü 22. dakikada bitti maç.
Diouf gibi tecrübeli bir ismin arka arkaya iki tane sarı kart görmesini tasvip edemem.
Ön tarafta 10 kişi kalmasına rağmen Konyaspor Michalak'ın da sakatlanmasıyla iyice o şansını kaybetti.
Fenerbahçe 22. dakikadan sonra rahat, istediği gibi oyunu şekillendirerek antrenman maçı havasında maçı kazanmasını bildi" ifadelerini kullandı.