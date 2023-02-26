Haberler Fenerbahçe Nihat Kahveci'den övgü dolu sözler! "Fenerbahçe Valencia'yı kaybetmemeli"

Nihat Kahveci'den övgü dolu sözler! "Fenerbahçe Valencia'yı kaybetmemeli"

Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u 4-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Eski futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci, yıldız oyuncuya övgüler yağdırdı. İşte o sözler... | FB HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2023 Pazar 09:58
Nihat Kahveci'den Valencia'ya övgü dolu sözler! "Fenerbahçe böyle oyuncuyu kaybetmemeli"
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasının erteleme maçında Fenerbahçe ile Konyaspor karşı karşıya geldi.
Nihat Kahveci'den Valencia'ya övgü dolu sözler! "Fenerbahçe böyle oyuncuyu kaybetmemeli"

Jorge Jesus'un cezalı olduğu karşılaşmada sarı lacivertliler rakibini 4-0 mağlup etti.

Nihat Kahveci'den Valencia'ya övgü dolu sözler! "Fenerbahçe böyle oyuncuyu kaybetmemeli"

Fenerbahçe'nin gollerini Enner Valencia(2), King, Attila Szalai kaydetti.

Nihat Kahveci'den Valencia'ya övgü dolu sözler! "Fenerbahçe böyle oyuncuyu kaybetmemeli"

Puanını 48'e yükselten Kanarya, zirve takibini sürdürdü.

Nihat Kahveci'den Valencia'ya övgü dolu sözler! "Fenerbahçe böyle oyuncuyu kaybetmemeli"

Fenerbahçe'nin evinde 4-0 kazandığı karşılaşmayı Nihat Kahveci yorumladı.

Nihat Kahveci'den Valencia'ya övgü dolu sözler! "Fenerbahçe böyle oyuncuyu kaybetmemeli"

Eski futbolcu, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusuna övgü dolu sözler söyledi.

Nihat Kahveci'den Valencia'ya övgü dolu sözler! "Fenerbahçe böyle oyuncuyu kaybetmemeli"

Nihat Kahveci, "Son maçlarda beklenenleri yapmıyor Konyaspor ama Konyaspor yeni hocasıyla 4 maçını da kazanamadı.

Nihat Kahveci'den Valencia'ya övgü dolu sözler! "Fenerbahçe böyle oyuncuyu kaybetmemeli"

Fenerbahçe favori olduğunu maçın başından beri gösterdi.

Nihat Kahveci'den Valencia'ya övgü dolu sözler! "Fenerbahçe böyle oyuncuyu kaybetmemeli"

Tek bir pozisyonu var Konyaspor'un onun dışında sadece Fenerbahçe oynadı" açıklamasını yaptı.

Nihat Kahveci'den Valencia'ya övgü dolu sözler! "Fenerbahçe böyle oyuncuyu kaybetmemeli"

Konyaspor'un maçın ilk yarısında 10 kişi kalmasının Fenerbahçe için bir dezavantaj olduğunu belirten eski futbolcu, "10 kişi kaldıktan sonra Konyaspor ilk yarıda, aslında Fenerbahçe'nin aleyhine oldu.

Nihat Kahveci'den Valencia'ya övgü dolu sözler! "Fenerbahçe böyle oyuncuyu kaybetmemeli"

Sahanın içindeki oyuncu profillerine bakarsak King ve Valencia geniş alanları severler, bu da dezavantaj olabilirdi.

Nihat Kahveci'den Valencia'ya övgü dolu sözler! "Fenerbahçe böyle oyuncuyu kaybetmemeli"

Buna rağmen kazanılan penaltı ve Ferdi'nin getirip Rossi'nin kestiği topta Valencia ikinci golünü attı" dedi.

Nihat Kahveci'den Valencia'ya övgü dolu sözler! "Fenerbahçe böyle oyuncuyu kaybetmemeli"

"KAYBETMEMELİ"

Fenerbahçe'de Enner Valencia ile yeni sözleşme imzalanması gerektiğini söyleyen Nihat Kahveci, "Valencia lige sanki hiç ara verilmemiş gibi gollerini atmaya devam ediyor.

Nihat Kahveci'den Valencia'ya övgü dolu sözler! "Fenerbahçe böyle oyuncuyu kaybetmemeli"

Sözleşme konusu da var ne olacak ne bitecek ama Fenerbahçe ne olursa olsun böyle bir oyuncuyu kaybetmemeli" dedi.

Nihat Kahveci'den Valencia'ya övgü dolu sözler! "Fenerbahçe böyle oyuncuyu kaybetmemeli"

Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında hala iddiasını kaybetmediğini hissettirdiğini ifade eden Nihat Kahveci, "Öyle ya da böyle aradan önceki dönemde Galatasaray oynuyor kazanıyor ve bu baskıyla oynuyordu Fenerbahçe maçlarını.

Nihat Kahveci'den Valencia'ya övgü dolu sözler! "Fenerbahçe böyle oyuncuyu kaybetmemeli"

Bu maçta Fenerbahçe gösterdi ki sonuna kadar kovalayacağım ve Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyeceğim diye" yorumunda bulundu.

Nihat Kahveci'den Valencia'ya övgü dolu sözler! "Fenerbahçe böyle oyuncuyu kaybetmemeli"

Mame Diouf'un kırmızı kart görmesinin maçın skorunu doğrudan etkilediğini vurgulayan Nihat Kahveci, "Bu maçta iyi oynadı kötü oynadı konuşulmaz zaten çünkü 22. dakikada bitti maç.

Nihat Kahveci'den Valencia'ya övgü dolu sözler! "Fenerbahçe böyle oyuncuyu kaybetmemeli"

Diouf gibi tecrübeli bir ismin arka arkaya iki tane sarı kart görmesini tasvip edemem.

Nihat Kahveci'den Valencia'ya övgü dolu sözler! "Fenerbahçe böyle oyuncuyu kaybetmemeli"

Ön tarafta 10 kişi kalmasına rağmen Konyaspor Michalak'ın da sakatlanmasıyla iyice o şansını kaybetti.

Nihat Kahveci'den Valencia'ya övgü dolu sözler! "Fenerbahçe böyle oyuncuyu kaybetmemeli"

Fenerbahçe 22. dakikadan sonra rahat, istediği gibi oyunu şekillendirerek antrenman maçı havasında maçı kazanmasını bildi" ifadelerini kullandı.

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