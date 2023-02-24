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Sevilla cephesinden Fenerbahçe yorumu: Harika bir takım

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Sevilla ile eşleşti. İspanyol cephesinde başkan yardımcısı Del Nido Carrasco, eşleşmeyi değerlendirdi. İspanyol basınına konuşan Carrasco, Fenerbahçe'nin harika bir takım olduğunu söyledi. İşte o sözler... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 16:46
Sevilla cephesinden Fenerbahçe yorumu: Harika bir takım

Del Nido Carrrasco, sözlerine yaşanan korkunç depremin ardından Türk halkıyla dayanışma içinde olduğunu ifade ederek başladı.

Sevilla cephesinden Fenerbahçe yorumu: Harika bir takım

Fenerbahçe'nin harika bir takım olduğunu belirten Carrasco, "Fenerbahçe, Avrupa'da geleneği olan harika bir takım ve stadyumlarında maçlar büyük bir tutkuyla yaşanıyor. Bizi daha önce elemişlerdi.

Sevilla cephesinden Fenerbahçe yorumu: Harika bir takım

Bu yıl Avrupa'da maç kaybetmediler. Harika bir hocaları ve iki iyi forvetleri var.

Sevilla cephesinden Fenerbahçe yorumu: Harika bir takım

Liglerinde ikinci sıradalar ve genel olarak yenmesi zor bir rakip olacaklar. dedi.

Sevilla cephesinden Fenerbahçe yorumu: Harika bir takım

Kendine güvenlerini dile getiren Carrasco, "Bu yarışmanın bizim için özel bir yanı var çünkü onu altı kez kazandık. Bu kupanın bize ait olduğunu, bizim olduğunu hissediyoruz. ifadelerini kullandı.

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