Sevilla cephesinden Fenerbahçe yorumu: Harika bir takım

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İspanyol ekibi Sevilla ile eşleşti.
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İspanyol ekibi Sevilla ile eşleşti.
Eşleşmenin ilk maçı 9 Mart'ta İspanya'da oynanacak. Rövanş ise 16 Mart'ta sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Kadıköy'de olacak.
Sevilla'nın başkan yardımcısı Jose Maria del Nido Carrasco, UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi.
Del Nido Carrrasco, sözlerine yaşanan korkunç depremin ardından Türk halkıyla dayanışma içinde olduğunu ifade ederek başladı.
Fenerbahçe'nin harika bir takım olduğunu belirten Carrasco, "Fenerbahçe, Avrupa'da geleneği olan harika bir takım ve stadyumlarında maçlar büyük bir tutkuyla yaşanıyor. Bizi daha önce elemişlerdi.
Bu yıl Avrupa'da maç kaybetmediler. Harika bir hocaları ve iki iyi forvetleri var.
Liglerinde ikinci sıradalar ve genel olarak yenmesi zor bir rakip olacaklar. dedi.
Kendine güvenlerini dile getiren Carrasco, "Bu yarışmanın bizim için özel bir yanı var çünkü onu altı kez kazandık. Bu kupanın bize ait olduğunu, bizim olduğunu hissediyoruz. ifadelerini kullandı.