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Fenerbahçe'de Konyaspor maçı hazırlıkları! Joao Pedro ve Luan Peres...

Süper Lig'in erteleme maçında Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. Sarı-lacivertliler karşılaşmanın hazırlıklarına son sürat devam ediyor. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman güç ve kuvvet ağırlıklı geçti. Sakatlıklarını atlatan Joao Pedro ve Luan Peres takımla birlikte çalıştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2023 Perşembe 13:56
Fenerbahçe'de Konyaspor maçı hazırlıkları! Joao Pedro ve Luan Peres...

Fenerbahçe, Konyaspor ile cumartesi günü oynayacağı Süper Lig 23'üncü hafta erteleme maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan güç ve kuvvet çalışmaları ile başladı. Ardından sahaya geçen sarı-lacivertliler, koşu, ısınma, koordinasyon ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Kanarya'da sakatlıklarını atlatan Joao Pedro ve Luan Peres takımla birlikte çalıştı.


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