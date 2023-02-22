FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'dan yönetime veto! "Beni bırakın"

Fenerbahçe devre arası transfer döneminde çalışmalarını sürdürüyor.
Fenerbahçe devre arası transfer döneminde çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-lacivertli ekip kadrosuna 3 oyuncu kattı.
Kanarya, Adana Demirspor'dan Samet Akaydin, Parma'dan Jayden Oosterwolde ve Barcelona'dan Emre Demir'e sarı-lacivertli formayı giydirdi.
Fenerbahçe ligde Galatasaray'ın ardından 2. sırada bulunuyor.
Sarı-lacivertli ekip takviyelerle birlikte gücüne güç katarak sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak istiyor.
Bundan dolayı Kanarya'da transfer devam edecek.
Ancak takımdan bazı isimlerin de ayrılması gündemde.
Geçtiğimiz sezonun başında kadroya katılan Serdar Dursun, bu oyunculardan biri.
Serdar Dursun bu sezon Batshuayi, Pedro, King transferleri sonrasında 5. forvet konumuna düştü.
Golcü oyuncu, Fenerbahçe'den ayrılmaya sıcak bakıyor.
Tecrübeli isim Joao Pedro'nun da sakatlığını atlatıp erkenden takıma dönmesiyle forma şansı iyice azaldı.
Sabah'ın haberine göre Serdar Dursun, yönetime "Oynamayacaksam ayrılmak istiyorum" dediği öğrenildi.
Rusya ligi takımlarından Khimki'nin Serdar Dursun ısrarı sürüyor.
Polonya liginden R. Czestochowa da golcü oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.
Khimki, Serdar Dursun'a bir yıl için 1 milyon Euro teklif etti.
Fenerbahçe'ye de 1 milyon 250 bin Euro bonservis bedeli önerildi.
Golcü oyuncunun sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek.
Milli oyuncu bu sezon ligd 10 maçta forma giydi.
Bu karşılaşmalarda ise 1 gol atıp 2 de asist yaptı.
Bonservis değeri ise 2.8 milyon euro.