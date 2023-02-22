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FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'dan yönetime veto! "Beni bırakın"

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Sarı-laciverlilerde bir süredir formasından uzak olan yıldız isim hakkında flaş bir iddia ortaya çıktı. Tecrübeli oyuncu yönetime daha fazla süre bulamayacaksam 'beni bırakın' dedi. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2023 Çarşamba 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'dan yönetime veto! "Beni bırakın"

Fenerbahçe ligde Galatasaray'ın ardından 2. sırada bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'dan yönetime veto! "Beni bırakın"

Sarı-lacivertli ekip takviyelerle birlikte gücüne güç katarak sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'dan yönetime veto! "Beni bırakın"

Bundan dolayı Kanarya'da transfer devam edecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'dan yönetime veto! "Beni bırakın"

Ancak takımdan bazı isimlerin de ayrılması gündemde.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'dan yönetime veto! "Beni bırakın"

Geçtiğimiz sezonun başında kadroya katılan Serdar Dursun, bu oyunculardan biri.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'dan yönetime veto! "Beni bırakın"

Serdar Dursun bu sezon Batshuayi, Pedro, King transferleri sonrasında 5. forvet konumuna düştü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'dan yönetime veto! "Beni bırakın"

Golcü oyuncu, Fenerbahçe'den ayrılmaya sıcak bakıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'dan yönetime veto! "Beni bırakın"

Tecrübeli isim Joao Pedro'nun da sakatlığını atlatıp erkenden takıma dönmesiyle forma şansı iyice azaldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'dan yönetime veto! "Beni bırakın"

Sabah'ın haberine göre Serdar Dursun, yönetime "Oynamayacaksam ayrılmak istiyorum" dediği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'dan yönetime veto! "Beni bırakın"

Rusya ligi takımlarından Khimki'nin Serdar Dursun ısrarı sürüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'dan yönetime veto! "Beni bırakın"

Polonya liginden R. Czestochowa da golcü oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'dan yönetime veto! "Beni bırakın"

Khimki, Serdar Dursun'a bir yıl için 1 milyon Euro teklif etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'dan yönetime veto! "Beni bırakın"

Fenerbahçe'ye de 1 milyon 250 bin Euro bonservis bedeli önerildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'dan yönetime veto! "Beni bırakın"

Golcü oyuncunun sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'dan yönetime veto! "Beni bırakın"

Milli oyuncu bu sezon ligd 10 maçta forma giydi.

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