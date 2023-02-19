Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: Transfer teklifleri alan Enner Valencia için karar! 300 bin euro...

FENERBAHÇE HABERLERİ: Transfer teklifleri alan Enner Valencia için karar! 300 bin euro...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Sarı lacivertlilerin başarılı performansı ile birçok kulübün radarına giren futbolcusu Enner Valencia için sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte ayrıntılar ve 300 bin euro ayrıntısı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2023 Pazar 13:08 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2023 Pazar 13:11
FENERBAHÇE HABERLERİ: Transfer teklifleri alan Enner Valencia için karar! 300 bin euro...

Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Enner Valencia ülkesi ile son Dünya Kupası maçlarında forma giymiş ve kulüp performansını uluslararası düzeyde de çıkarmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Transfer teklifleri alan Enner Valencia için karar! 300 bin euro...

Ekvador'lu oyuncu, ülkesi adına 3 maça çıkarken 2 gol kaydetmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Transfer teklifleri alan Enner Valencia için karar! 300 bin euro...

Ekvador'un Dünya Kupası'ndan elenmesi ile Süper Lig'e geri dönen 33 yaşındaki futbolcu, gollerine devam ederek üzerine dikkatleri neden çektiğini bir kez daha kanıtladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Transfer teklifleri alan Enner Valencia için karar! 300 bin euro...

Başarılı oyuncuya yurtdışından ilgi gösteren ekiplerin sayısı artarken; Suudi Arabistan'dan yıllık 3.3 milyon euro'luk bir maaş teklifi geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Transfer teklifleri alan Enner Valencia için karar! 300 bin euro...

Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 20 gol kaydeden ve gol kralı konumunda olan Enner Valencia, Fenerbahçe'den 1.7 milyon euro kazanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Transfer teklifleri alan Enner Valencia için karar! 300 bin euro...

Sarı-lacivertliler, Ekvadorlu yıldıza teklifini 2 milyon euro'ya çıkarıp yeni sözleşme imzalamayı ve takımda tutarak şampiyonluk hedefinden uzaklaşmak istemiyor.

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