FENERBAHÇE HABERLERİ: Transfer teklifleri alan Enner Valencia için karar! 300 bin euro...

Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Enner Valencia ülkesi ile son Dünya Kupası maçlarında forma giymiş ve kulüp performansını uluslararası düzeyde de çıkarmıştı.
Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Enner Valencia ülkesi ile son Dünya Kupası maçlarında forma giymiş ve kulüp performansını uluslararası düzeyde de çıkarmıştı.
Ekvador'lu oyuncu, ülkesi adına 3 maça çıkarken 2 gol kaydetmişti.
Ekvador'un Dünya Kupası'ndan elenmesi ile Süper Lig'e geri dönen 33 yaşındaki futbolcu, gollerine devam ederek üzerine dikkatleri neden çektiğini bir kez daha kanıtladı.
Başarılı oyuncuya yurtdışından ilgi gösteren ekiplerin sayısı artarken; Suudi Arabistan'dan yıllık 3.3 milyon euro'luk bir maaş teklifi geldi.
Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 20 gol kaydeden ve gol kralı konumunda olan Enner Valencia, Fenerbahçe'den 1.7 milyon euro kazanıyor.
Sarı-lacivertliler, Ekvadorlu yıldıza teklifini 2 milyon euro'ya çıkarıp yeni sözleşme imzalamayı ve takımda tutarak şampiyonluk hedefinden uzaklaşmak istemiyor.