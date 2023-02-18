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Fenerbahçe'nin düzenlediği kan bağışı kampanyası sona erdi

Fenerbahçe, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Kızılay'la ortaklaşa Ülker Stadı'nda düzenlediği kan bağışı etkinliği sona erdiğini açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 22:59
Fenerbahçe'nin düzenlediği kan bağışı kampanyası sona erdi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dünya tarihinin en ağır felaketlerinden, ülke tarihimizin en acı günlerinden birini yaşadığımız 6 Şubat 2023 tarihindeki deprem felaketi sonrasında yaraları sarmak için gerekli tüm adımları atan kulübümüz, 'Birlik ve beraberlik bizim #kanımızdavar!' diyerek Kızılay ile birlikte Kan Bağışı kampanyasına imza attı. Depremden kurtulan, tedavi altında olan canlarımıza can olmak için başlattığımız kan bağışı kampanyası tamamlandı. Üç gün boyunca stadımıza gelip canlarımıza can olan herkese sonsuz teşekkürler. Yaralarımızı hep birlikte saracağız." ifadeleri yer aldı.

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