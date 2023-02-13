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Fırsat transferi

Kanat takviyesi düşünen sarı-lacivertlilerin; Hatayspor’dan Lobzhanidze, Gaziantep’ten Maxim ve Yeni Malatyaspor’un genç yeteneği Haqi Osman’ı da değerlendirmesi bekleniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 06:50
Fırsat transferi

TFF'nin aldığı ligden çekilen takımların oyuncularının devam eden kulüpler tarafından transfer edilmeleri durumunda 9'uncu yabancı olarak sahaya sürülebilecekleri kararı Fenerbahçe'yi de harekete geçirdi... Kanatlara bir takviye yapmayı düşünen sarı-lacivertli kurmayların; Atakaş Hatayspor'dan Saba Lobzhanidze, Gaziantep'ten Alexandru Maxim ile Malatyaspor'dan Haqi Osman'ı değerlendirmesi bekleniyor. Üç oyuncudan birisi için teknik direktör Jorge Jesus'un istemesi halinde temasa geçilebileceği belirtildi.

Hatayspor formasıyla bu sezon Süper Lig'de 21 maça çıkan Saba Lobhanidze 1 gol attı, 4 de asist gerçekleştirdi. 28 yaşındaki Gürcü oyuncu iki kanatta da görev alabiliyor... Gaziantep'in yıldızı Maxim ise 4'ü ligde 1'i kupada olmak üzere 25 maçta 5 gol kaydetti; 10 da asiste imza attı. Rumen futbolcu 32 yaşında; on numara mevkisi ve kanatta oynayabiliyor... Ganalı genç yetenek Haqi Osman ise Yeni Malatyaspor'da 5 gol+4 asistlik performansıyla sivrildi. 20 yaşındaki oyuncu yetenekleri ile gelecek vaat ediyor...

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