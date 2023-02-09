Bayazıt: 8 bin koli bölgeye gitti

Yönetim kurulu üyesi Simla Türker Bayazıt, tarihimizdeki en acı, en üzüntülü süreçlerden birini yaşadıklarını belirterek, "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 8 bin koli gitti şu ana kadar. Herkese teşekkür ediyoruz. Bu yaraları birlikte sarabiliriz. Destekleri, yardımları bekliyoruz. Burada büyük bir ekip var. Tüm yardım malzemelerini gerekli yerlere ulaştıracağız" dedi.
Yönetim kurulu üyesi Simla Türker Bayazıt, tarihimizdeki en acı, en üzüntülü süreçlerden birini yaşadıklarını belirterek, "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 8 bin koli gitti şu ana kadar. Herkese teşekkür ediyoruz. Bu yaraları birlikte sarabiliriz. Destekleri, yardımları bekliyoruz. Burada büyük bir ekip var. Tüm yardım malzemelerini gerekli yerlere ulaştıracağız" dedi.