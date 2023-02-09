Haberler Fenerbahçe Bayazıt: 8 bin koli bölgeye gitti

Bayazıt: 8 bin koli bölgeye gitti

Yönetim kurulu üyesi Simla Türker Bayazıt, tarihimizdeki en acı, en üzüntülü süreçlerden birini yaşadıklarını belirterek, "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 8 bin koli gitti şu ana kadar. Herkese teşekkür ediyoruz. Bu yaraları birlikte sarabiliriz. Destekleri, yardımları bekliyoruz. Burada büyük bir ekip var. Tüm yardım malzemelerini gerekli yerlere ulaştıracağız" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2023 Perşembe 06:50
Bayazıt: 8 bin koli bölgeye gitti
Yönetim kurulu üyesi Simla Türker Bayazıt, tarihimizdeki en acı, en üzüntülü süreçlerden birini yaşadıklarını belirterek, "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 8 bin koli gitti şu ana kadar. Herkese teşekkür ediyoruz. Bu yaraları birlikte sarabiliriz. Destekleri, yardımları bekliyoruz. Burada büyük bir ekip var. Tüm yardım malzemelerini gerekli yerlere ulaştıracağız" dedi.
DİĞER
Son dakika deprem haberleri: Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, deprem sonrası acı tabloyu paylaştı! “Devam edemeyiz…”
Duygu dolu anlar! AFAD ekipleri ağlayan minik Yusuf'a elleriyle su içirdi
Hatayspor ve Gaziantep FK'dan TFF'ye talep
Yeni Malatyaspor'dan ligden çekilme kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe Ziyech'ten vazgeçmedi! Transfer tarihi...
Can Gebetaş: Tırların yağmalandığı iddiaları doğru değil!
İSKİ İstanbul sular ne zaman gelecek? 9 Şubat 2023
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
Son depremler ve artçılar 9 Şubat Perşembe
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
M. United'a Leeds engeli! M. United'a Leeds engeli! 01:33
M. United'a Leeds engeli! M. United'a Leeds engeli! 01:32
Marsilya PSG'yi eledi Marsilya PSG'yi eledi 01:17
Borussia Dortmund kupada çeyrek finalde! Borussia Dortmund kupada çeyrek finalde! 01:16
Borussia Dortmund kupada çeyrek finalde! Borussia Dortmund kupada çeyrek finalde! 01:15
Marsilya PSG'yi eledi Marsilya PSG'yi eledi 01:07
Daha Eski
R. Madrid Dünya Kulüpler Kupası'nda finale yükseldi R. Madrid Dünya Kulüpler Kupası'nda finale yükseldi 00:27
Kerem ve Arda'dan ortak paylaşım Kerem ve Arda'dan ortak paylaşım 00:20
R. Madrid Dünya Kulüpler Kupası'nda finale yükseldi R. Madrid Dünya Kulüpler Kupası'nda finale yükseldi 00:01
G.Saray ile Roma depremzedeler için sahaya çıkıyor! G.Saray ile Roma depremzedeler için sahaya çıkıyor! 23:52
Gaziantep Basketbol deplasmanda kazandı Gaziantep Basketbol deplasmanda kazandı 23:48
🔴A SPOR CANLI YAYIN 🔴A SPOR CANLI YAYIN 23:46