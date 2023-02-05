Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş'ın Adana Demirspor maçında iptal edilen golünün yeni açısı ortaya çıktı!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş'ın Adana Demirspor maçında iptal edilen golünün yeni açısı ortaya çıktı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'la 1-1 berabere kalırken maça hakem kararları damga vurdu. Sarı-lacivertlilerin Mert Hakan Yandaş'la bulduğu gol oyuncunun elle topa dokunduğu gerekçesiyle iptal olmuştu. Bu pozisyonun yeni bir açısı ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2023 Pazar 10:21
FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş'ın Adana Demirspor maçında iptal edilen golünün yeni açısı ortaya çıktı!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olmuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş'ın Adana Demirspor maçında iptal edilen golünün yeni açısı ortaya çıktı!

Şampiyonluk yarışı veren sarı lacivertliler, zorlu mücadeleden 1-1'lik beraberlik ayrıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş'ın Adana Demirspor maçında iptal edilen golünün yeni açısı ortaya çıktı!

Kanarya böylelikle puanını 45'e yükseltti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş'ın Adana Demirspor maçında iptal edilen golünün yeni açısı ortaya çıktı!

Ancak Jesus'un öğrencileri, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kaldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş'ın Adana Demirspor maçında iptal edilen golünün yeni açısı ortaya çıktı!

Galatasaray'ın, sahasında Ümraniyespor'u 3-2 yenmesiyle birlikte puan farkı arttı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş'ın Adana Demirspor maçında iptal edilen golünün yeni açısı ortaya çıktı!

Sarı lacivertlilerde, Adana Demirspor maçında verilen hakem kararları ise yoğun tepki toplamıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş'ın Adana Demirspor maçında iptal edilen golünün yeni açısı ortaya çıktı!

Başkan Koç, "Bu maçta yaşananlar hakem hatası değildir. Adana Demirspor'un maçın ilk yarısını 9 kişi bitirmesi gerekiyordu"

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş'ın Adana Demirspor maçında iptal edilen golünün yeni açısı ortaya çıktı!

"Düşünsenize bu hatalar malum rakibimizin maçında yapılacaktı. Neler olurdu?"

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş'ın Adana Demirspor maçında iptal edilen golünün yeni açısı ortaya çıktı!

"Mert Hakan'ın golü bize göre %100 goldür"

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş'ın Adana Demirspor maçında iptal edilen golünün yeni açısı ortaya çıktı!

"Hadi diyelim ki ele çarptı, biz göremedik, VAR gördü. Ama bu VAR penaltılarımızı göremiyor. 'Ele çarptı vermedik' peki bunu görüyorsan diğerlerini neden görmüyorsun. Göremiyorlar değil görmek istemiyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş'ın Adana Demirspor maçında iptal edilen golünün yeni açısı ortaya çıktı!

Mert Hakan'ın golü atmadan önce elle oynayıp oynamadığı tartışma konusu oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş'ın Adana Demirspor maçında iptal edilen golünün yeni açısı ortaya çıktı!

Mert Hakan'ın iptal edilen golü ile ilgili olarak sosyal medyada yeni bir görüntü ortaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş'ın Adana Demirspor maçında iptal edilen golünün yeni açısı ortaya çıktı!

Yayıncı kuruluşun bu görüntüyü ekrana getirmemesi eleştiri topladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş'ın Adana Demirspor maçında iptal edilen golünün yeni açısı ortaya çıktı!

Topun Mert Hakan'ın eline çarptığı bu görüntünün niye ekrana getirilmediği belli oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş'ın Adana Demirspor maçında iptal edilen golünün yeni açısı ortaya çıktı!

Hürriyet'te yer alan habere göre, yayıncının görüntüyü maç esnasında kısa bir süre ekrana verdiği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş'ın Adana Demirspor maçında iptal edilen golünün yeni açısı ortaya çıktı!

Ancak kale arkası üst kamerasındaki görüntünün sosyal medyadaki yakınlaştırılmış haliyle yayınlandığı anlaşıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş'ın Adana Demirspor maçında iptal edilen golünün yeni açısı ortaya çıktı!

Bu görüntü yayıncı kuruluşun özetlerinde ve diğer televizyonlara servis edilen özetlerde yer almadı.

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