FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş'ın Adana Demirspor maçında iptal edilen golünün yeni açısı ortaya çıktı!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olmuştu.
Şampiyonluk yarışı veren sarı lacivertliler, zorlu mücadeleden 1-1'lik beraberlik ayrıldı.
Kanarya böylelikle puanını 45'e yükseltti.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olmuştu.
Şampiyonluk yarışı veren sarı lacivertliler, zorlu mücadeleden 1-1'lik beraberlik ayrıldı.
Kanarya böylelikle puanını 45'e yükseltti.
Ancak Jesus'un öğrencileri, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kaldı.
Galatasaray'ın, sahasında Ümraniyespor'u 3-2 yenmesiyle birlikte puan farkı arttı.
Sarı lacivertlilerde, Adana Demirspor maçında verilen hakem kararları ise yoğun tepki toplamıştı.
Yönetim, teknik direktör Jorge Jesus ve futbolcular; hakem Ali Palabıyık hakkında eleştirilerde bulunmuştu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ali Palabıyık ve VAR koltuğunda oturan Koray Gençerler hakkında sert ifadeler kullanmıştı.
Özellikle Fenerbahçe'nin Mert Hakan Yandaş ile bulduğu golün iptal edilmesi büyük yankı uyandırdı.
Başkan Koç, "Bu maçta yaşananlar hakem hatası değildir. Adana Demirspor'un maçın ilk yarısını 9 kişi bitirmesi gerekiyordu"
"Düşünsenize bu hatalar malum rakibimizin maçında yapılacaktı. Neler olurdu?"
"Mert Hakan'ın golü bize göre %100 goldür"
"Hadi diyelim ki ele çarptı, biz göremedik, VAR gördü. Ama bu VAR penaltılarımızı göremiyor. 'Ele çarptı vermedik' peki bunu görüyorsan diğerlerini neden görmüyorsun. Göremiyorlar değil görmek istemiyorlar" ifadelerini kullanmıştı.
Mert Hakan'ın golü atmadan önce elle oynayıp oynamadığı tartışma konusu oldu.
Mert Hakan'ın iptal edilen golü ile ilgili olarak sosyal medyada yeni bir görüntü ortaya çıktı.
Yayıncı kuruluşun bu görüntüyü ekrana getirmemesi eleştiri topladı.
Topun Mert Hakan'ın eline çarptığı bu görüntünün niye ekrana getirilmediği belli oldu.
Hürriyet'te yer alan habere göre, yayıncının görüntüyü maç esnasında kısa bir süre ekrana verdiği öğrenildi.
Ancak kale arkası üst kamerasındaki görüntünün sosyal medyadaki yakınlaştırılmış haliyle yayınlandığı anlaşıldı.
Bu görüntü yayıncı kuruluşun özetlerinde ve diğer televizyonlara servis edilen özetlerde yer almadı.