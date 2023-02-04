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TRANSFER HABERİ: Chelsea ikna oldu! Fenerbahçe'de Ziyech bombası patlıyor

Son dakika spor haberi: Transferde gözünü karartan Fenerbahçe, Chelsea'de forma giyen Faslı futbolcu Hakim Ziyech'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Bir süredir 29 yaşındaki dünya yıldızını renklerine bağlamak için çalışmalarda bulunan sarı-lacivertliler, İngiliz ekibinin inadını kırmayı başardı. Fenerbahçe yönetiminin Ziyech'e imzalatmayı planladığı sözleşmenin detayları da belli oldu. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2023 Cumartesi 17:05
Chelsea ikna oldu! Fenerbahçe'de Ziyech bombası patlıyor

Son olarak Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, zirvenin 6 puan gerisine düştü.

Chelsea ikna oldu! Fenerbahçe'de Ziyech bombası patlıyor

Lider Galatasaray'la puan farkını kapatıp öne geçmeyi amaçlayan sarı-lacivertlilerde transfer operasyonu sürüyor.

Chelsea ikna oldu! Fenerbahçe'de Ziyech bombası patlıyor

Kanarya ara transfer döneminde yapacağı hamlelerle iddiasını artırmak istiyor.

Chelsea ikna oldu! Fenerbahçe'de Ziyech bombası patlıyor

Teknik direktör Jorge Jesus'un listesindeki isimler üzerine yoğunlaşıldı.

Chelsea ikna oldu! Fenerbahçe'de Ziyech bombası patlıyor

Fenerbahçe'de şimdiye kadar Samet Akaydın, Emre Demir ve Jayden Oosterwolde transferleri yapıldı.

Chelsea ikna oldu! Fenerbahçe'de Ziyech bombası patlıyor

Emre Demir, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'a, Isak Vural ise Hammarby'e kiralandı.

Chelsea ikna oldu! Fenerbahçe'de Ziyech bombası patlıyor

Satın alma opsiyonu kullanılan Bruma, Portekiz Ligi ekibi Braga'ya kiralık olarak gitti.

Chelsea ikna oldu! Fenerbahçe'de Ziyech bombası patlıyor

Transferde gözünü hücum hattına çeviren Kanarya, büyük düşünüyor.

Chelsea ikna oldu! Fenerbahçe'de Ziyech bombası patlıyor

Jorge Jesus'un kadrosunda görmeyi çok istediği dünyaca ünlü yıldız Hakim Ziyech için ısrarlı girişimler yapılıyor.

Chelsea ikna oldu! Fenerbahçe'de Ziyech bombası patlıyor

Faslı kanat oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçeli kurmaylar, şartları zorluyor.

Chelsea ikna oldu! Fenerbahçe'de Ziyech bombası patlıyor

LONDRA'DA TRANSFER GÖRÜŞMESİ!
Akşam'ın haberine göre; Adana deplasmanına gitmeyen Başkan Ali Koç'un Londra'ya gittiği ve burada İngiliz yöneticilerle bir görüşme yaptığı iddia edildi.

Chelsea ikna oldu! Fenerbahçe'de Ziyech bombası patlıyor

Fenerbahçe'nin Ziyech'i 1.5 yıllığına kiralamak istediği de gelen haberler arasında.

Chelsea ikna oldu! Fenerbahçe'de Ziyech bombası patlıyor

CHELSEA TEKLİFE SICAK BAKIYOR!
Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre İngiliz ekibi kiralama teklifine sıcak bakıyor.

Chelsea ikna oldu! Fenerbahçe'de Ziyech bombası patlıyor

Ancak Faslı yıldız henüz teklifi kabul etmiş değil.

Chelsea ikna oldu! Fenerbahçe'de Ziyech bombası patlıyor

Chelsea ile 2025 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Ziyech'in güncel piyasa değeri 20 milyon euro.

Chelsea ikna oldu! Fenerbahçe'de Ziyech bombası patlıyor

Bu bakımdan bonservisi ile birlikte alınması zor görünüyor.

Chelsea ikna oldu! Fenerbahçe'de Ziyech bombası patlıyor

Mart ayında 30 yaşına girecek olan yıldız oyuncunun ikna idilmesi için tüm çabaların sarf edildiği ifade ediliyor.

Chelsea ikna oldu! Fenerbahçe'de Ziyech bombası patlıyor

Ziyech'in PSG'ye transferi son anda gerçekleşmemişti.

Chelsea ikna oldu! Fenerbahçe'de Ziyech bombası patlıyor

O günden bu yana Fenerbahçe Faslı yıldızı kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Chelsea ikna oldu! Fenerbahçe'de Ziyech bombası patlıyor

Bu sezon Chelsea'de 15 maçta forma giyen Ziyech 1 asistlik performans sergiledi.

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