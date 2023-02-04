TRANSFER HABERİ: Chelsea ikna oldu! Fenerbahçe'de Ziyech bombası patlıyor

Son olarak Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, zirvenin 6 puan gerisine düştü.
Son olarak Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, zirvenin 6 puan gerisine düştü.
Lider Galatasaray'la puan farkını kapatıp öne geçmeyi amaçlayan sarı-lacivertlilerde transfer operasyonu sürüyor.
Kanarya ara transfer döneminde yapacağı hamlelerle iddiasını artırmak istiyor.
Teknik direktör Jorge Jesus'un listesindeki isimler üzerine yoğunlaşıldı.
Fenerbahçe'de şimdiye kadar Samet Akaydın, Emre Demir ve Jayden Oosterwolde transferleri yapıldı.
Emre Demir, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'a, Isak Vural ise Hammarby'e kiralandı.
Satın alma opsiyonu kullanılan Bruma, Portekiz Ligi ekibi Braga'ya kiralık olarak gitti.
Transferde gözünü hücum hattına çeviren Kanarya, büyük düşünüyor.
Jorge Jesus'un kadrosunda görmeyi çok istediği dünyaca ünlü yıldız Hakim Ziyech için ısrarlı girişimler yapılıyor.
Faslı kanat oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçeli kurmaylar, şartları zorluyor.
LONDRA'DA TRANSFER GÖRÜŞMESİ!
Akşam'ın haberine göre; Adana deplasmanına gitmeyen Başkan Ali Koç'un Londra'ya gittiği ve burada İngiliz yöneticilerle bir görüşme yaptığı iddia edildi.
Fenerbahçe'nin Ziyech'i 1.5 yıllığına kiralamak istediği de gelen haberler arasında.
CHELSEA TEKLİFE SICAK BAKIYOR!
Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre İngiliz ekibi kiralama teklifine sıcak bakıyor.
Ancak Faslı yıldız henüz teklifi kabul etmiş değil.
Chelsea ile 2025 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Ziyech'in güncel piyasa değeri 20 milyon euro.
Bu bakımdan bonservisi ile birlikte alınması zor görünüyor.
Mart ayında 30 yaşına girecek olan yıldız oyuncunun ikna idilmesi için tüm çabaların sarf edildiği ifade ediliyor.
Ziyech'in PSG'ye transferi son anda gerçekleşmemişti.
O günden bu yana Fenerbahçe Faslı yıldızı kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor.
Bu sezon Chelsea'de 15 maçta forma giyen Ziyech 1 asistlik performans sergiledi.