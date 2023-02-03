TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Serdar Dursun piyangosu! Teklif geldi

Ligde son olarak Adana Demirspor'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Ligde son olarak Adana Demirspor'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı-lacivertli takıma katılacak isimler kadar ayrılacak oyuncular da merak ediliyor.
Fenerbahçe'de gözden çıkartılan Serdar Dursun'a sürpriz bir talip çıktı.
Mechelen'i reddeden tecrübeli oyuncuya Birleşik Arap Emirlikleri'nden teklif geldi.
2024'e kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki forvetten bonservis kazanmak isteyen Fenerbahçe, yapılacak tekliflere açık durumda.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 karşılaşmada görev alan Serdar Dursun, 3 gol kaydetti.
Tecrübeli isim, 2 de asist yaptı.
SERDAR DURSUN KİMDİR?
19 Ekim 1991 tarihinde Hamburg'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Billstedt altyapısında başladı.
Sırasıyla Concordia, Hannover, Eskişehirspor, Şanlıurfaspor, Denizlispor, Karagümrük, Greuther Fürth, ve Darmstadt formaları giydi.
2021 yazında Darmstadt'tan bedelsiz şekilde Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Sarı-lacivertli formayla şu ana kadar çıktığı 53 karşılaşmada 18 gole imzasını attı.
Ayrıca 6 da asist yaptı.
A Milli Futbol Takımı'nın formasını da terleten Serdar Dursun, 10 maça çıktı.
Ay-yıldızlı forma ile 7 gol kaydetti.
30 yaşındaki tecrübeli santrfor, 1.90 cm boyunda...
İki ayağını da etkili kullanabilen Serdar Dursun'un güncel piyasa değeri ise 2.8 milyon euro...