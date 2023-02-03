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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Serdar Dursun piyangosu! Teklif geldi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, takımdan ayrılması gündeme gelen Serdar Dursun'a yeni bir talip çıktı. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2023 Cuma 09:18
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Serdar Dursun piyangosu! Teklif geldi

Ligde son olarak Adana Demirspor'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Serdar Dursun piyangosu! Teklif geldi

Sarı-lacivertli takıma katılacak isimler kadar ayrılacak oyuncular da merak ediliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Serdar Dursun piyangosu! Teklif geldi

Fenerbahçe'de gözden çıkartılan Serdar Dursun'a sürpriz bir talip çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Serdar Dursun piyangosu! Teklif geldi

Mechelen'i reddeden tecrübeli oyuncuya Birleşik Arap Emirlikleri'nden teklif geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Serdar Dursun piyangosu! Teklif geldi

2024'e kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki forvetten bonservis kazanmak isteyen Fenerbahçe, yapılacak tekliflere açık durumda.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Serdar Dursun piyangosu! Teklif geldi

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 karşılaşmada görev alan Serdar Dursun, 3 gol kaydetti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Serdar Dursun piyangosu! Teklif geldi

Tecrübeli isim, 2 de asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Serdar Dursun piyangosu! Teklif geldi

SERDAR DURSUN KİMDİR?

19 Ekim 1991 tarihinde Hamburg'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Billstedt altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Serdar Dursun piyangosu! Teklif geldi

Sırasıyla Concordia, Hannover, Eskişehirspor, Şanlıurfaspor, Denizlispor, Karagümrük, Greuther Fürth, ve Darmstadt formaları giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Serdar Dursun piyangosu! Teklif geldi

2021 yazında Darmstadt'tan bedelsiz şekilde Fenerbahçe'ye transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Serdar Dursun piyangosu! Teklif geldi

Sarı-lacivertli formayla şu ana kadar çıktığı 53 karşılaşmada 18 gole imzasını attı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Serdar Dursun piyangosu! Teklif geldi

Ayrıca 6 da asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Serdar Dursun piyangosu! Teklif geldi

A Milli Futbol Takımı'nın formasını da terleten Serdar Dursun, 10 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Serdar Dursun piyangosu! Teklif geldi

Ay-yıldızlı forma ile 7 gol kaydetti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Serdar Dursun piyangosu! Teklif geldi

30 yaşındaki tecrübeli santrfor, 1.90 cm boyunda...

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