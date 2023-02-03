Adana Demir'de tek eksik vardı. Norveçli Gulbrandsen sakatlığı nedeniyle kadroya giremedi. Adana Demir, maça Ertaç Özbir, Svensson, Yıldırım Mert Çetin, Semih, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Akintola, Onyekuru, Belhanda ve Emre Akbaba ilk 11'i ile çıktı. Kiralık olarak kadroya katılan Pape Ndiaye, ilk kez kadroda yer buldu.
Adana Demir'de tek eksik vardı. Norveçli Gulbrandsen sakatlığı nedeniyle kadroya giremedi. Adana Demir, maça Ertaç Özbir, Svensson, Yıldırım Mert Çetin, Semih, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Akintola, Onyekuru, Belhanda ve Emre Akbaba ilk 11'i ile çıktı. Kiralık olarak kadroya katılan Pape Ndiaye, ilk kez kadroda yer buldu.