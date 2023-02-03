2 değişiklik Arda yine yedek

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Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, ligde son oynadıkları Kasımpaşa maçının ilk 11'ine göre 2 oyuncuyu değiştirdi. Portekizli hoca, orta alanda Miha Zajc'ın y erine Mert Hakan Yandaş'a, kanatta da Arda Güler yerine Rossi'ye şans verdi. Portekizli teknik adam, forvet hattında yine Enner Valencia-Michy Batshuayi ikilisini tercih etti. İrfan Can Eğribayat, Gustavo Henrique, Arda Güler, Joshua King, Serdar Dursun, Samuel, Miha Zajc, Petroni, İsmail Yüksek ve Emre Mor ise yedek bekledi.