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2 değişiklik Arda yine yedek

Sarı lacivertli takımın hocası Jesus, geçen haftaki Kasımpaşa maçından 2 farklı ismi sahaya sürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2023 Cuma 06:50
2 değişiklik Arda yine yedek
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, ligde son oynadıkları Kasımpaşa maçının ilk 11'ine göre 2 oyuncuyu değiştirdi. Portekizli hoca, orta alanda Miha Zajc'ın y erine Mert Hakan Yandaş'a, kanatta da Arda Güler yerine Rossi'ye şans verdi. Portekizli teknik adam, forvet hattında yine Enner Valencia-Michy Batshuayi ikilisini tercih etti. İrfan Can Eğribayat, Gustavo Henrique, Arda Güler, Joshua King, Serdar Dursun, Samuel, Miha Zajc, Petroni, İsmail Yüksek ve Emre Mor ise yedek bekledi.
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