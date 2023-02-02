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Fenerbahçe'de Erol Bilecik'ten Adana Demirspor maçının ardından sert sözler!

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertli ekibin yöneticisi Erol Bilecik, mücadeleden sonra sosyal medya hesabından karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık'ı flaş sözlerle eleştirdi. İşte Erol Bilecik'in paylaşımı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 23:49 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2023 Cuma 00:00
Fenerbahçe'de Erol Bilecik'ten Adana Demirspor maçının ardından sert sözler!

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertli ekibin yöneticisi Erol Bilecik, mücadeleden sonra sosyal medya hesabından karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık'ı sert sözlerle eleştirdi.

Bilecik yaptığı paylaşımda, "Utanç dolu akşamın ardından; Fenerbahçemizi katletmek için sahaya çıkan Ali Palabıyık'a rağmen tüm takımı ve hocamızı kutluyorum.. Yarın sabah bu hakemin düdüğünün astırılmasını bizden çok MHK isteyecektir! FENERBAHÇE camiası büyük resmi görün ve tek vücut olalım!" ifadesini kullandı.

İŞTE BİLECİK'İN PAYLAŞIMI:

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