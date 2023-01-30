Haberler Fenerbahçe Nihat Kahveci'den Enner Valencia hakkında flaş sözler! "Yanına sözleşmeyle giderim"

Nihat Kahveci'den Enner Valencia hakkında flaş sözler! "Yanına sözleşmeyle giderim"

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe evinde Kasımpaşa'yı 5-1'lik skorla geçti. Eski futbolcu Nihat Kahveci, sarı lacivertlilerde 4 golle maça damga vuran Enner Valencia hakkında flaş sözler söyledi. İşte Nihat Kahveci'nin Valencia sözleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 09:09
Nihat Kahveci'den Enner Valencia hakkında flaş sözler! "Yanına sözleşme ile giderim"

Kanarya'da Arda Güler karşılaşmaya 11'de başladı.

Nihat Kahveci'den Enner Valencia hakkında flaş sözler! "Yanına sözleşme ile giderim"

Puanını 44'e çıkaran Fenerbahçe, zirve takibini sürdürdü.

Nihat Kahveci'den Enner Valencia hakkında flaş sözler! "Yanına sözleşme ile giderim"

Eski futbolcu Nihat Kahveci Fenerbahçe'nin farklı galibiyetini yorumladı.

Nihat Kahveci'den Enner Valencia hakkında flaş sözler! "Yanına sözleşme ile giderim"

Kahveci, maçta yıldızlaşan Valencia hakkında flaş ifadeler kullandı.

Nihat Kahveci'den Enner Valencia hakkında flaş sözler! "Yanına sözleşme ile giderim"

Enner Valencia'nın attığı 4 golle birlikte tarihe geçtiğini dile getiren Nihat Kahveci, "1 gol atarsın överiz, 2 atarsın, 3 atarsın överiz ama 4 gol atarsan tarihe geçersin.

Nihat Kahveci'den Enner Valencia hakkında flaş sözler! "Yanına sözleşme ile giderim"

Valencia da tarihe geçti" dedi.

Nihat Kahveci'den Enner Valencia hakkında flaş sözler! "Yanına sözleşme ile giderim"

Teknik direktör Jorge Jesus hakkında konuşan Kahveci, "Jesus'un bugün akıllı hamleleri vardı.

Nihat Kahveci'den Enner Valencia hakkında flaş sözler! "Yanına sözleşme ile giderim"

Maçı yaşadığını gördük.

Nihat Kahveci'den Enner Valencia hakkında flaş sözler! "Yanına sözleşme ile giderim"

Son dönemde o eski enerjisi yoktu, bugün o eski enerjisini gördük.

Nihat Kahveci'den Enner Valencia hakkında flaş sözler! "Yanına sözleşme ile giderim"

Golden önce taçı hızlı kullandırttı, penaltıdan önce Batshuayi'ye bağırıp Valencia'nın atmasını sağladı, Valencia ile Ferdi'yi alkışlattı...

Nihat Kahveci'den Enner Valencia hakkında flaş sözler! "Yanına sözleşme ile giderim"

Hep maçın içindeydi bugün" açıklamasını yaptı.

Nihat Kahveci'den Enner Valencia hakkında flaş sözler! "Yanına sözleşme ile giderim"

Fenerbahçe yönetiminin Enner Valencia ile yeni sözleşme imzalaması gerektiğini vurgulayan eski futbolcu, "Fenerbahçe yönetiminin yerinde olsam maç biter bitmez Valencia'nın yanına elimde sözleşmeyle gider, fiyat bölümüne de istediğini yazdırtırım" ifadelerini kullandı.

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