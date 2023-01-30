Nihat Kahveci'den Enner Valencia hakkında flaş sözler! "Yanına sözleşmeyle giderim"

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.
Sarı lacivertliler, geriye düştüğü karşılaşmada rakibini 5-1'li skorla geçti.
Fenerbahçe'de galibiyeti getiren golleri Enner Valencia (4) ve Batshuayi kaydetti.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.
Sarı lacivertliler, geriye düştüğü karşılaşmada rakibini 5-1'li skorla geçti.
Fenerbahçe'de galibiyeti getiren golleri Enner Valencia (4) ve Batshuayi kaydetti.
Kanarya'da Arda Güler karşılaşmaya 11'de başladı.
Puanını 44'e çıkaran Fenerbahçe, zirve takibini sürdürdü.
Eski futbolcu Nihat Kahveci Fenerbahçe'nin farklı galibiyetini yorumladı.
Kahveci, maçta yıldızlaşan Valencia hakkında flaş ifadeler kullandı.
Enner Valencia'nın attığı 4 golle birlikte tarihe geçtiğini dile getiren Nihat Kahveci, "1 gol atarsın överiz, 2 atarsın, 3 atarsın överiz ama 4 gol atarsan tarihe geçersin.
Valencia da tarihe geçti" dedi.
Teknik direktör Jorge Jesus hakkında konuşan Kahveci, "Jesus'un bugün akıllı hamleleri vardı.
Maçı yaşadığını gördük.
Son dönemde o eski enerjisi yoktu, bugün o eski enerjisini gördük.
Golden önce taçı hızlı kullandırttı, penaltıdan önce Batshuayi'ye bağırıp Valencia'nın atmasını sağladı, Valencia ile Ferdi'yi alkışlattı...
Hep maçın içindeydi bugün" açıklamasını yaptı.
Fenerbahçe yönetiminin Enner Valencia ile yeni sözleşme imzalaması gerektiğini vurgulayan eski futbolcu, "Fenerbahçe yönetiminin yerinde olsam maç biter bitmez Valencia'nın yanına elimde sözleşmeyle gider, fiyat bölümüne de istediğini yazdırtırım" ifadelerini kullandı.