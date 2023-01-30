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Fenerbahçe Jayden Oosterwolde transferini resmen açıkladı!

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Jayden Quinn Oosterwolde transferini resmen duyurdu. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 16:33 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 16:50
Fenerbahçe Jayden Oosterwolde transferini resmen açıkladı!

Fenerbahçe, yaptığı açıklama ile İtalya Serie B ekiplerinden Parma'dan 21 yaşındaki Hollandalı Jayden Oosterwolde'yi kadrosuna kattığını duyurdu. Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Parma Calcio 1913 forması giyen sol bek oyuncusu Jayden Quinn Oosterwolde'nin transferi için kulübü ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. 4.5 yıllığına renklerimize bağlanan Jayden Quinn Oosterwolde'ye kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

BAKİ: ÇOK İYİ FUTBOLCU VE ÇOK İYİ BİR KARAKTERİ TAKIMIMIZA KATTIK

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Hollandalı futbolcunun sarı-lacivertli kulübe transferiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Zorlu bir süreçten sonra Oosterwolde'yi kadrolarına kattıkları için mutlu olduklarını belirten Baki, "Çok ama çok zor bir transfer oldu. Fenerbahçe scouting departmanının, futbol planlama tarafının büyük katkıları var. Fenerbahçe scout departmanına buradan teşekkür ediyorum. Teknik Direktörümüz bize takıma dâhil etmek istediği sol bek tiplemesini izah ettikten sonra dersimizi çalıştık. Bizim taraf emin olduktan sonra oyuncuyu hocamızın teknik heyetine sunduk. Onlar da oyuncuyu çok beğendi. En sonunda hocamız takip etti ve karar kıldık. Uzun ve zorlu bir süreçten sonra kadromuza kattık. Hem tecrübesi hem de yaşı tam bizim istediğimiz seviyede. Umarım buradaki performansıyla önce bize katkı yapar, daha sonra Hollanda milli takımına kadar yükselir. Bu sene yaşından dolayı yabancı limitinde de problem olmuyor. Çok iyi futbolcu ve çok iyi bir karakteri takımımıza kattık. Transfer sürecindeki zorlu anlarda da sayın başkanımız kendisi bizzat devreye girip transferi bitirmemize yardımcı oldu. Kendisine de buradan teşekkür ediyorum" dedi.

OOSTERWOLDE: BÜYÜK BİR AİLEYE GELDİM

İmzaların atılmasının ardından Jayden Oosterwolde ise yaptığı açıklamada, "Burada olduğum için çok mutluyum. Büyük bir aileye geldim. Maçlar oynamak için sabırsızlanıyorum. Taraftarlarımızdan sosyal medya üzerinden çok fazla destek mesajı aldım. Onlarla stat da buluşmayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

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