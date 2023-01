Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde transferinde mutlu sona ulaştı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe, 7 milyon euro bonservis verecek.

Jayden Oosterwolde'nın kısa süre içinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Fenerbahçe are now set to sign Jayden Oosterwolde from Parma, done deal for €7m fee and personal terms agreed 🟡🔵🇹🇷 #transfers



Oosterwolde will travel to Turkey for medical tests. pic.twitter.com/yFThP6wMWD