Haberler Fenerbahçe Kontratı hazır! Oosterwolde tamam Parma bekleniyor

Kontratı hazır! Oosterwolde tamam Parma bekleniyor

Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde için Parma'nın kararını bekliyor. Hollandalı sol bek için teklifini 6.5 milyon euro'ya yükselten sarı-lacivertliler ayrıca bonuslar da önerdi. Parma'nın onay vermesi halinde Oosterwolde ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalanması planlanıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 06:50
Kontratı hazır! Oosterwolde tamam Parma bekleniyor

Fenerbahçe hareketli günler geçiriyor.

Kontratı hazır! Oosterwolde tamam Parma bekleniyor

Sarı-lacivertli ekip ilk transferini defansa yaptı.

Kontratı hazır! Oosterwolde tamam Parma bekleniyor

Kanarya, Adana Demirspor'un stoperi Samet'i transfer etmişti.

Kontratı hazır! Oosterwolde tamam Parma bekleniyor

Sol bekteki Alioski'den memnun olmayan Jesus, takviye yapılmasını yönetimden istedi.

Kontratı hazır! Oosterwolde tamam Parma bekleniyor

Fenerbahçe'de sol bek arayışı hız kazandı...

Kontratı hazır! Oosterwolde tamam Parma bekleniyor

Teknik direktör Jorge Jesus kupa maçının ardından, "İmkan olursa takıma bir oyuncu daha katmak isterdim.

Kontratı hazır! Oosterwolde tamam Parma bekleniyor

Şu anda sadece 1 sol bek var o da Alioski.

Kontratı hazır! Oosterwolde tamam Parma bekleniyor

Ferdi sonradan o pozisyonda oynamaya başladı.

Kontratı hazır! Oosterwolde tamam Parma bekleniyor

Lincoln'ün de gerçek mevkisi o değil" diyerek takviye isteğini yineledi.

Kontratı hazır! Oosterwolde tamam Parma bekleniyor

Hollandalı sol bek için teklifini 6.5 milyon euro'ya yükselten sarı-lacivertliler ayrıca bonuslar da önerdi.

Kontratı hazır! Oosterwolde tamam Parma bekleniyor

Parma'nın onay vermesi halinde Oosterwolde ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalanması planlanıyor.

Kontratı hazır! Oosterwolde tamam Parma bekleniyor

21 yaşındaki oyuncu, bu sezon İtalya Seria B'de 18 karşılaşmaya çıktı.

Kontratı hazır! Oosterwolde tamam Parma bekleniyor

1 asist yapmayı başardı.

Kontratı hazır! Oosterwolde tamam Parma bekleniyor

Oosterwolde, 6 sarı ve 1 kırmızı kart görerek hırçın bir performans ortaya koydu.

Kontratı hazır! Oosterwolde tamam Parma bekleniyor

GEÇEN SEZON GELDİ

Twente altyapısından yetişen 1.89 metre boyundaki sol bek, 2020'de A Takım'a yükseldi.

Kontratı hazır! Oosterwolde tamam Parma bekleniyor

Hollanda ekibiyle 40 maça çıkan Jayden Oosterwolde, 1 gol ve 4 asistle oynadı.

Kontratı hazır! Oosterwolde tamam Parma bekleniyor

2022'de Parma'ya kiralık olarak giden Surinam asıllı hollandalı oyuncu, sezon sonunda ise bonservisle transfer oldu. İtalyan ekibi 2026'ya kadar sözleşme imzaladığı genç oyuncuya 3 milyon euro bonservis ödemesi yaptı.

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