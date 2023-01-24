Kontratı hazır! Oosterwolde tamam Parma bekleniyor

Fenerbahçe hareketli günler geçiriyor.
Fenerbahçe hareketli günler geçiriyor.
Sarı-lacivertli ekip ilk transferini defansa yaptı.
Kanarya, Adana Demirspor'un stoperi Samet'i transfer etmişti.
Sol bekteki Alioski'den memnun olmayan Jesus, takviye yapılmasını yönetimden istedi.
Fenerbahçe'de sol bek arayışı hız kazandı...
Teknik direktör Jorge Jesus kupa maçının ardından, "İmkan olursa takıma bir oyuncu daha katmak isterdim.
Şu anda sadece 1 sol bek var o da Alioski.
Ferdi sonradan o pozisyonda oynamaya başladı.
Lincoln'ün de gerçek mevkisi o değil" diyerek takviye isteğini yineledi.
Selahattin Baki, yabancı kontenjanı dolu olduğu için U21 limitine uygun isimlere baktıklarını açıkladı.
Jayden Oosterwolde ilk sıradaki yerini koruyor.
Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde için Parma'nın kararını bekliyor.
Hollandalı sol bek için teklifini 6.5 milyon euro'ya yükselten sarı-lacivertliler ayrıca bonuslar da önerdi.
Parma'nın onay vermesi halinde Oosterwolde ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalanması planlanıyor.
21 yaşındaki oyuncu, bu sezon İtalya Seria B'de 18 karşılaşmaya çıktı.
1 asist yapmayı başardı.
Oosterwolde, 6 sarı ve 1 kırmızı kart görerek hırçın bir performans ortaya koydu.
GEÇEN SEZON GELDİ
Twente altyapısından yetişen 1.89 metre boyundaki sol bek, 2020'de A Takım'a yükseldi.
Hollanda ekibiyle 40 maça çıkan Jayden Oosterwolde, 1 gol ve 4 asistle oynadı.
2022'de Parma'ya kiralık olarak giden Surinam asıllı hollandalı oyuncu, sezon sonunda ise bonservisle transfer oldu. İtalyan ekibi 2026'ya kadar sözleşme imzaladığı genç oyuncuya 3 milyon euro bonservis ödemesi yaptı.