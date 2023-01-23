Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe takipte! İşte Jorge Jesus'un Ümraniye maçı 11'i

Fenerbahçe takipte! İşte Jorge Jesus'un Ümraniye maçı 11'i

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de bu akşam deplasmanda Hangi- Kredi Ümraniyespor ile karşılaşacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Ligde 38 puanla 2'nci sırada bulunan sarı-lacivertliler, kazanıp lider Galatasaray'ı takibe devam etmek istiyor. İşte Ümraniyespor - Fenerbahçe maçında muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe takipte! İşte Jorge Jesus'un Ümraniye maçı 11'i

Fenerbahçe, Süper Lig'de Ümraniyespor'a konuk oluyor. Hedef; kazanıp Galatasaray'ı takibe devam etmek. İki takım arasında sezonun ilk haftasında Kadıköy'de oynanan maç 3-3 beraberlikle tamamlanmıştı... Ligde 14 puan ile son sırada yer alan Ümraniyespor da iyi bir sonuçla çıkışa geçmeyi hedefliyor.

ÜMRANİYESPOR - FENERBAHÇE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
ÜMRANİYESPOR: Orkun, Popov, Sackey, Glumac, Onur, Serkan, Kartal, Mrsic, Geraldo, Umut Nayir, Onur Ayık

FENERBAHÇE: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Crespo, Emre Mor, Rossi, Valencia, Batshuayi

6 OYUNCU SINIRDA
Sarı-lacivertlilerde 3'er sarı kartları olan Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo bugün de kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

KAHVECİ GÖREVE HAZIR
Kırmızı kart cezasını tamamlayan İrfan Can Kahveci görev verilmesi halinde oynayacak. Kahveci'nin kulübede olması bekleniyor. Tedavi süreci devam eden Joao Pedro ise bu akşam da yok.

DEPLASMANDA 5 GALİBİYET
Kanarya, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon dış sahada çıktığı 8 maçın 5'ini kazandı. 1 beraberlik ve 2 yenilgi alarak, 16 puan topladı. Rakip filelere 18 gol gönderen sarı-lacivertliler, kalesinde ise 7 gol gördü.

BİTİGEN İLE 2'NCİ KEZ
Abdülkadir Bitigen ile Fenerbahçe'nin yolları bu sezon ligde ikinci kez kesişti... Sarı-lacivertliler, Bitigen'in yönettiği maçta Adana Demirspor'u Kadıköy'de 4-2 mağlup etmişti.

DİĞER
Trabzonspor-İstanbulspor maçı CANLI İZLE! Süper Lig Trabzonspor İstanbulspor maçı beIN Sports 1 canlı yayın izle
TAKVİM’in duyurduğu Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı belgelendi! İşte aşkın ilk karesi
Portekiz devleri Arda Güler'i izliyor!
Valencia'ya sürpriz talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de sıcak saatler! Transfer için ön görüşme iddiası
Valencia'ya sürpriz talip!
İSKİ İstanbul su kesintisi olan ilçeler (23 Ocak 2023)
Altında anlık son durum ve canlı kur takibi
YALOVA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Roy Keane'den Weghorst transferine eleştiri! Roy Keane'den Weghorst transferine eleştiri! 01:29
Roy Keane'den Weghorst transferine eleştiri! Roy Keane'den Weghorst transferine eleştiri! 01:28
Real Madrid San Mames'te 3 puanı aldı! Real Madrid San Mames'te 3 puanı aldı! 00:54
Real Madrid San Mames'te 3 puanı aldı! Real Madrid San Mames'te 3 puanı aldı! 00:53
Merih'li Atalanta Juventus ile berabere kaldı Merih'li Atalanta Juventus ile berabere kaldı 00:49
Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? 00:49
Daha Eski
Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? 00:48
Merih'li Atalanta Juventus ile berabere kaldı Merih'li Atalanta Juventus ile berabere kaldı 00:43
Merih'li Atalanta Juventus ile berabere kaldı Merih'li Atalanta Juventus ile berabere kaldı 00:41
Ergin Ataman: Baskılı ve sert oyun oynandı Ergin Ataman: Baskılı ve sert oyun oynandı 23:44
İptal edilen gol kararı doğru mu? İptal edilen gol kararı doğru mu? 23:42
Abdullah Avcı: Daha farklı olabilirdi! Abdullah Avcı: Daha farklı olabilirdi! 23:42