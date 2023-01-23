Fenerbahçe takipte! İşte Jorge Jesus'un Ümraniye maçı 11'i

Fenerbahçe, Süper Lig'de Ümraniyespor'a konuk oluyor. Hedef; kazanıp Galatasaray'ı takibe devam etmek. İki takım arasında sezonun ilk haftasında Kadıköy'de oynanan maç 3-3 beraberlikle tamamlanmıştı... Ligde 14 puan ile son sırada yer alan Ümraniyespor da iyi bir sonuçla çıkışa geçmeyi hedefliyor.



ÜMRANİYESPOR - FENERBAHÇE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

ÜMRANİYESPOR: Orkun, Popov, Sackey, Glumac, Onur, Serkan, Kartal, Mrsic, Geraldo, Umut Nayir, Onur Ayık



FENERBAHÇE: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Crespo, Emre Mor, Rossi, Valencia, Batshuayi



6 OYUNCU SINIRDA

Sarı-lacivertlilerde 3'er sarı kartları olan Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo bugün de kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.



KAHVECİ GÖREVE HAZIR

Kırmızı kart cezasını tamamlayan İrfan Can Kahveci görev verilmesi halinde oynayacak. Kahveci'nin kulübede olması bekleniyor. Tedavi süreci devam eden Joao Pedro ise bu akşam da yok.



DEPLASMANDA 5 GALİBİYET

Kanarya, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon dış sahada çıktığı 8 maçın 5'ini kazandı. 1 beraberlik ve 2 yenilgi alarak, 16 puan topladı. Rakip filelere 18 gol gönderen sarı-lacivertliler, kalesinde ise 7 gol gördü.



BİTİGEN İLE 2'NCİ KEZ

Abdülkadir Bitigen ile Fenerbahçe'nin yolları bu sezon ligde ikinci kez kesişti... Sarı-lacivertliler, Bitigen'in yönettiği maçta Adana Demirspor'u Kadıköy'de 4-2 mağlup etmişti.