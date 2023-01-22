FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus'un sol bek ısrarı! 2 sürpriz aday listede

Kanarya'da sol bekte Ferdi Kadıoğlu oynuyor.
Teknik direktör Jorge Jesus onun delici özelliklerinden faydalanmak istiyor.
Sol bekte rakip kaleye uzak kaldığı için bir an önce onu bu mevkiden kaydırmayı planlıyor.
Kanarya'da sol bekte Ferdi Kadıoğlu oynuyor.
Teknik direktör Jorge Jesus onun delici özelliklerinden faydalanmak istiyor.
Sol bekte rakip kaleye uzak kaldığı için bir an önce onu bu mevkiden kaydırmayı planlıyor.
Orijini sol bek olan Ezgjan Alioski'yi beğenmeyen Portekizli çalıştırıcı bu bölgeye mutlaka transfer istedi.
Makedon futbolcuyla yolların ayrılıp yabancı kontenjanında yer açmak da planlanıyor.
Kanarya'nın sol bekte önceliği Parma'dan Jayden Oosterwolde.
Ancak İtalyan ekibi şu ana kadar 8 milyon euro'dan aşağı inmiş değil.
Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde için 5.5 milyon euro'ya kadar çıktı.
Rakamı daha yukarı çekmeyi düşünmüyor.
Tüm bu gelişmeler ışığında listeye iki isim daha eklendi.
Slavia Prag'dan David Jurasek ile Roma'dan Matias Vina.
Sarı-lacivertliler bu iki isim için de kulüpleriyle görüşmelere başladı.
Jurasek'in Slavia ile 2026'ya kadar kontratı var.
22 yaşındaki oyuncunun bonservisi 3 milyon euro.
Matias Vina, 2026'ya kadar Roma'nın oyuncusu.
Bonservis bedeli 6 milyon euro.
Kanarya bu hafta içinde pazarlıkları sıklaştıracak.
Anlaşılan isim imzaya davet edilecek.
Matias Vina, Nacional'de başlayan kariyerine Palmeiras'ta devam etti.
Ardından da Roma'ya transfer oldu.
İlk geldiği sezon oynamasına rağmen bu yıl formayı unuttu. Sadece 3 lig maçında görev aldı.
Galatasaray da oyuncuyla yakından ilgileniyor. Ancak Fenerbahçe çok ısrarcı.
Kanarya'nın gündemindeki David Jurasek, Brno'dan başlayan kariyerinde Prostejov, Mlada Bolevlav ve Slavia Prag formaları giydi.
Çekya dışına henüz çıkmadı. Kariyerinde toplam 117 maça çıktı. 21 golü, 16 asisti bulunuyor. Sol bek haricinde orta sahanın solunda da görev alabiliyor.