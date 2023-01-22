Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus'un sol bek ısrarı! 2 sürpriz aday listede

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus'un sol bek ısrarı! 2 sürpriz aday listede

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un sol bek takviyesi istemesi üzerine bir süredir arayışlarda bulunan yönetim, listeye 2 yeni ismi aldı. Kanarya’nın ana hedefi Oosterwolde için Parma bir türlü fiyat kırmadı. Bunun üzerine alternatifler üzerine yoğunlaşıldı. Görüşmeler iyice hızlanacak. 1 hafta içinde yeni sol bek imzayı atacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus'un sol bek ısrarı! 2 sürpriz aday listede

Kanarya'da sol bekte Ferdi Kadıoğlu oynuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus'un sol bek ısrarı! 2 sürpriz aday listede

Teknik direktör Jorge Jesus onun delici özelliklerinden faydalanmak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus'un sol bek ısrarı! 2 sürpriz aday listede

Sol bekte rakip kaleye uzak kaldığı için bir an önce onu bu mevkiden kaydırmayı planlıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus'un sol bek ısrarı! 2 sürpriz aday listede

Orijini sol bek olan Ezgjan Alioski'yi beğenmeyen Portekizli çalıştırıcı bu bölgeye mutlaka transfer istedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus'un sol bek ısrarı! 2 sürpriz aday listede

Makedon futbolcuyla yolların ayrılıp yabancı kontenjanında yer açmak da planlanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus'un sol bek ısrarı! 2 sürpriz aday listede

Kanarya'nın sol bekte önceliği Parma'dan Jayden Oosterwolde.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus'un sol bek ısrarı! 2 sürpriz aday listede

Ancak İtalyan ekibi şu ana kadar 8 milyon euro'dan aşağı inmiş değil.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus'un sol bek ısrarı! 2 sürpriz aday listede

Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde için 5.5 milyon euro'ya kadar çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus'un sol bek ısrarı! 2 sürpriz aday listede

Rakamı daha yukarı çekmeyi düşünmüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus'un sol bek ısrarı! 2 sürpriz aday listede

Tüm bu gelişmeler ışığında listeye iki isim daha eklendi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus'un sol bek ısrarı! 2 sürpriz aday listede

Slavia Prag'dan David Jurasek ile Roma'dan Matias Vina.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus'un sol bek ısrarı! 2 sürpriz aday listede

Sarı-lacivertliler bu iki isim için de kulüpleriyle görüşmelere başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus'un sol bek ısrarı! 2 sürpriz aday listede

Jurasek'in Slavia ile 2026'ya kadar kontratı var.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus'un sol bek ısrarı! 2 sürpriz aday listede

22 yaşındaki oyuncunun bonservisi 3 milyon euro.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus'un sol bek ısrarı! 2 sürpriz aday listede

Matias Vina, 2026'ya kadar Roma'nın oyuncusu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus'un sol bek ısrarı! 2 sürpriz aday listede

Bonservis bedeli 6 milyon euro.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus'un sol bek ısrarı! 2 sürpriz aday listede

Kanarya bu hafta içinde pazarlıkları sıklaştıracak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus'un sol bek ısrarı! 2 sürpriz aday listede

Anlaşılan isim imzaya davet edilecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus'un sol bek ısrarı! 2 sürpriz aday listede

Matias Vina, Nacional'de başlayan kariyerine Palmeiras'ta devam etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus'un sol bek ısrarı! 2 sürpriz aday listede

Ardından da Roma'ya transfer oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus'un sol bek ısrarı! 2 sürpriz aday listede

İlk geldiği sezon oynamasına rağmen bu yıl formayı unuttu. Sadece 3 lig maçında görev aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus'un sol bek ısrarı! 2 sürpriz aday listede

Galatasaray da oyuncuyla yakından ilgileniyor. Ancak Fenerbahçe çok ısrarcı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus'un sol bek ısrarı! 2 sürpriz aday listede

Kanarya'nın gündemindeki David Jurasek, Brno'dan başlayan kariyerinde Prostejov, Mlada Bolevlav ve Slavia Prag formaları giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus'un sol bek ısrarı! 2 sürpriz aday listede

Çekya dışına henüz çıkmadı. Kariyerinde toplam 117 maça çıktı. 21 golü, 16 asisti bulunuyor. Sol bek haricinde orta sahanın solunda da görev alabiliyor.

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