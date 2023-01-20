‘Okçu’ Guiza 5. Lig’e gitti

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Daniel Guiza, 42 yaşında İspanya 5. Lig ekiplerinden CD Rota'ya transfer oldu. 2008'de Mallorca'dan 14 milyon euro'luk rekor bonservis ücretiyle F.Bahçe'ye gelen ve gol sevinci nedeniyle 'Okçu' lakabı takılan Guiza, çubuklu ile üç yılda 35 gol+21 asistlik performans sergilemişti.
Birdönem Fenerbahçe'de forma giyen Daniel Guiza, 42 yaşında İspanya 5. Lig ekiplerinden CD Rota'ya transfer oldu. 2008'de Mallorca'dan 14 milyon euro'luk rekor bonservis ücretiyle F.Bahçe'ye gelen ve gol sevinci nedeniyle 'Okçu' lakabı takılan Guiza, çubuklu ile üç yılda 35 gol+21 asistlik performans sergilemişti.