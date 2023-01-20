Haberler Fenerbahçe ‘Okçu’ Guiza 5. Lig’e gitti

‘Okçu’ Guiza 5. Lig’e gitti

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Daniel Guiza, 42 yaşında İspanya 5. Lig ekiplerinden CD Rota'ya transfer oldu. 2008'de Mallorca'dan 14 milyon euro'luk rekor bonservis ücretiyle F.Bahçe'ye gelen ve gol sevinci nedeniyle 'Okçu' lakabı takılan Guiza, çubuklu ile üç yılda 35 gol+21 asistlik performans sergilemişti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 06:50
‘Okçu’ Guiza 5. Lig’e gitti
Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Daniel Guiza, 42 yaşında İspanya 5. Lig ekiplerinden CD Rota'ya transfer oldu. 2008'de Mallorca'dan 14 milyon euro'luk rekor bonservis ücretiyle F.Bahçe'ye gelen ve gol sevinci nedeniyle 'Okçu' lakabı takılan Guiza, çubuklu ile üç yılda 35 gol+21 asistlik performans sergilemişti.
DİĞER
Kıvanç Tatlıtuğ hastaneye kaldırıldı! Hayranları Kıvanç Tatlıtuğ'a dua mesajları yolladı
Yerli ve milli otomobil TOGG’dan heyecanlandıran paylaşım: Trumore! Bugün tüm platformlarda
Osayi Samuel'e bir talip daha!
Avcı hedefini belirledi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de Altay Bayındır krizi!
F.Bahçe kupada çeyrek finalde!
Antalya Alanya, Manavgati Serik TOKİ çekilişi canlı
Kocaeli Gebze, Körfez TOKİ kura çekilişi canlı izle!
Kocaeli Gebze Kirazpınar, Körfez İlimtepe TOKİ kura çekiliş sonuçları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Altay Bayındır krizi! F.Bahçe'de Altay Bayındır krizi! 01:29
Real Madrid geriden gelerek turladı Real Madrid geriden gelerek turladı 01:11
F.Bahçe kupada çeyrek finalde! F.Bahçe kupada çeyrek finalde! 01:09
Selahattin Baki'den Aboubakar sözleri! Selahattin Baki'den Aboubakar sözleri! 01:08
Jesus transfer istediği mevkiyi açıkladı! Jesus transfer istediği mevkiyi açıkladı! 01:08
F.Bahçe'ye Osayi'den kötü haber! F.Bahçe'ye Osayi'den kötü haber! 01:08
Daha Eski
F.Bahçe Beko evinde galip! F.Bahçe Beko evinde galip! 01:08
Messi Ronaldo'yu mağlup etti! Messi Ronaldo'yu mağlup etti! 01:08
Beşiktaş Abou'ya kavuşuyor! İşte geliş tarihi Beşiktaş Abou'ya kavuşuyor! İşte geliş tarihi 01:07
Gaziantep FK penaltılarda turladı! Gaziantep FK penaltılarda turladı! 01:07
Barinov'un hocası konuştu! "Beşiktaş'a giderse..." Barinov'un hocası konuştu! "Beşiktaş'a giderse..." 01:07
G.Saray ve Beşiktaş transferde karşı karşıya! G.Saray ve Beşiktaş transferde karşı karşıya! 01:07