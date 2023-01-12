"Savaşmak için geldim"

Fenerbahçe, Samet Akaydın ile 3.5+1 yıllık sözleşme imzaladı. Adana Demirspor'a 3.7 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği açıklandı. Selahattin Baki, "Jesus'un Türkiye'den en çok istediği transferdi. Kendisi de F.Bahçe'ye gelmek istediğini iletti. Nasıl bir karakter transfer ettiğimizi herkes görecek" dedi. Samet de "F.Bahçe için savaşmaya, çubuklunun hakkını vermeye geldim" diye konuştu.

SÜPER LİG'İN EN İYİSİ

Sarı-lacıvertliler, "3.5+1 yıllığına renklerimize bağlanan Samet Akaydın'a kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz" dedi... 28 yaşındaki oyuncu, ligde bu sezon 88 kezle en fazla ikili mücadele kazanan stoper. Ayrıca girdiği hava topu mücadelelerinin yüzde 59'undan galip ayrıldı. Samet ilk idmana bugün çıkacak.