TRANSFER HABERİ: Pazarlıklarda flaş gelişme! Parma'dan Fenerbahçe'ye Oosterwolde cevabı

Fenerbahçe ara transfer döneminde sol bek mevkisine takviye planlıyor.
Fenerbahçe ara transfer döneminde sol bek mevkisine takviye planlıyor.
Galatasaray'a karşı alınan 3-0'lık mağlubiyetin şokunu atlatmaya çalışan sarı-lacivertlilerde gözler bir yandan da transfere çevrilmiş durumda.
Kanarya'da ara transfer döneminde yapılacak olan takviyeler büyük önem taşıyor.
Sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe, ikinci yarıya iddiasını konuşturan bir kadroyla girmenin hesaplarını yapıyor.
Teknik direktör Jorge Jesus da Galatasaray derbisi sonrası yaptığı açıklamada transfer sinyalini vermişti.
Deneyimli çalıştırıcı imkan olması durumunda 1-2 bölgeye transfer düşündüklerini ifade etti.
Portekizli hocanın raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, ince eleyip sık dokuyor.
Eksik bölgeleri belirleyen Fenerbahçe'de sol bek mevkisi ön plana çıktı.
Sarı-lacivertliler, Al-Ahli'den kiraladığı Alioski'den beklenen verimi alamadı.
Makedon futbolcu, teknik direktör Jorge Jesus'un gelecek planları arasında yer almıyor.
Fenerbahçe, genç ve gelecek vaat eden isimlere ayrı bir önem veriyor.
OOSTERWOLDE RADARDA!
Bu hedef doğrultusunda çalışmalar yapan Fenerbahçe, Parma forması giyen Ossterwolde'yi gündemine aldı.
21 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertli kurmaylar, Çizme ekibiyle temasa geçti.
Pazarlık masasına oturan Fenerbahçe'ye flaş bir cevap geldi.
Parma yetkilileri, Ossterwolde için yüksek bir bonservis bedeli talep etti.
10 MİLYON EURO İSTENİYOR!
İtalyan basınından TuttoSpor'ta yer alan haberde; Parma'nın genç futbolcudan 10 milyon euro'luk bir bonservis beklentisi olduğu kaydedildi.
Fenerbahçe yönetiminin transferde nasıl bir yol izleyeceği belirsizliğini koruyor.
Bu sezon Serie B'de 17 maça çıkan Jayden Oosterwolde, 1 gol attı.