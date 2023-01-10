Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Pazarlıklarda flaş gelişme! Parma'dan Fenerbahçe'ye Oosterwolde cevabı

TRANSFER HABERİ: Pazarlıklarda flaş gelişme! Parma'dan Fenerbahçe'ye Oosterwolde cevabı

Son dakika spor haberi: Sol bek mevkisine takviye yapmak için kolları sıvayan Fenerbahçe, İtalya Serie B ekibi Parma'da forma giyen Jayden Oosterwolde'nin peşine düştü. 21 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertli kurmaylar resmi girişimlere başladı. Çizme temsilcisiyle pazarlık masasına oturan Kanarya'ya flaş bir yanıt geldi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 18:44 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 18:45
BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Pazarlıklarda flaş gelişme! Parma'dan Fenerbahçe'ye Oosterwolde cevabı

Fenerbahçe ara transfer döneminde sol bek mevkisine takviye planlıyor.

TRANSFER HABERİ: Pazarlıklarda flaş gelişme! Parma'dan Fenerbahçe'ye Oosterwolde cevabı

Galatasaray'a karşı alınan 3-0'lık mağlubiyetin şokunu atlatmaya çalışan sarı-lacivertlilerde gözler bir yandan da transfere çevrilmiş durumda.

TRANSFER HABERİ: Pazarlıklarda flaş gelişme! Parma'dan Fenerbahçe'ye Oosterwolde cevabı

Kanarya'da ara transfer döneminde yapılacak olan takviyeler büyük önem taşıyor.

TRANSFER HABERİ: Pazarlıklarda flaş gelişme! Parma'dan Fenerbahçe'ye Oosterwolde cevabı

Sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe, ikinci yarıya iddiasını konuşturan bir kadroyla girmenin hesaplarını yapıyor.

TRANSFER HABERİ: Pazarlıklarda flaş gelişme! Parma'dan Fenerbahçe'ye Oosterwolde cevabı

Teknik direktör Jorge Jesus da Galatasaray derbisi sonrası yaptığı açıklamada transfer sinyalini vermişti.

TRANSFER HABERİ: Pazarlıklarda flaş gelişme! Parma'dan Fenerbahçe'ye Oosterwolde cevabı

Deneyimli çalıştırıcı imkan olması durumunda 1-2 bölgeye transfer düşündüklerini ifade etti.

TRANSFER HABERİ: Pazarlıklarda flaş gelişme! Parma'dan Fenerbahçe'ye Oosterwolde cevabı

Portekizli hocanın raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, ince eleyip sık dokuyor.

TRANSFER HABERİ: Pazarlıklarda flaş gelişme! Parma'dan Fenerbahçe'ye Oosterwolde cevabı

Eksik bölgeleri belirleyen Fenerbahçe'de sol bek mevkisi ön plana çıktı.

TRANSFER HABERİ: Pazarlıklarda flaş gelişme! Parma'dan Fenerbahçe'ye Oosterwolde cevabı

Sarı-lacivertliler, Al-Ahli'den kiraladığı Alioski'den beklenen verimi alamadı.

TRANSFER HABERİ: Pazarlıklarda flaş gelişme! Parma'dan Fenerbahçe'ye Oosterwolde cevabı

Makedon futbolcu, teknik direktör Jorge Jesus'un gelecek planları arasında yer almıyor.

TRANSFER HABERİ: Pazarlıklarda flaş gelişme! Parma'dan Fenerbahçe'ye Oosterwolde cevabı

Alioski ile yollarını ayırmak isteyen yönetim, sol bek transferi için temaslarını sıklaştırdı.

TRANSFER HABERİ: Pazarlıklarda flaş gelişme! Parma'dan Fenerbahçe'ye Oosterwolde cevabı

Fenerbahçe, genç ve gelecek vaat eden isimlere ayrı bir önem veriyor.

TRANSFER HABERİ: Pazarlıklarda flaş gelişme! Parma'dan Fenerbahçe'ye Oosterwolde cevabı

OOSTERWOLDE RADARDA!
Bu hedef doğrultusunda çalışmalar yapan Fenerbahçe, Parma forması giyen Ossterwolde'yi gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ: Pazarlıklarda flaş gelişme! Parma'dan Fenerbahçe'ye Oosterwolde cevabı

21 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertli kurmaylar, Çizme ekibiyle temasa geçti.

TRANSFER HABERİ: Pazarlıklarda flaş gelişme! Parma'dan Fenerbahçe'ye Oosterwolde cevabı

Pazarlık masasına oturan Fenerbahçe'ye flaş bir cevap geldi.

TRANSFER HABERİ: Pazarlıklarda flaş gelişme! Parma'dan Fenerbahçe'ye Oosterwolde cevabı

Parma yetkilileri, Ossterwolde için yüksek bir bonservis bedeli talep etti.

TRANSFER HABERİ: Pazarlıklarda flaş gelişme! Parma'dan Fenerbahçe'ye Oosterwolde cevabı

10 MİLYON EURO İSTENİYOR!
İtalyan basınından TuttoSpor'ta yer alan haberde; Parma'nın genç futbolcudan 10 milyon euro'luk bir bonservis beklentisi olduğu kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Pazarlıklarda flaş gelişme! Parma'dan Fenerbahçe'ye Oosterwolde cevabı

Fenerbahçe yönetiminin transferde nasıl bir yol izleyeceği belirsizliğini koruyor.

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