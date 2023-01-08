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Fenerbahçe'de Eden Hazard transfer bombası patlıyor! Jorge Jesus...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, bir zamanlar Avrupa futbolunu kasıp kavuran, Belçikalı yıldız Eden Hazard'ın transferi için çalışmalarına devam ediyor. Fenerbahçe cephesi, Eden Hazard'ın transferi için yoğun mesai harcayken, konuya ilişkin Jorge Jesus'tan karar çıktı. Peki, Jorge Jesus Eden Hazard'ın transferine ilişkin ne düşünüyor? İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 11:10
Fenerbahçe'de Eden Hazard transfer bombası patlıyor! Jorge Jesus...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Fenerbahçe'de Eden Hazard transfer bombası patlıyor! Jorge Jesus...

Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda harekete geçen Sarı-Lacivertliler'e önerilen son isim Real Madrid'in Belçikalı yıldızı Eden Hazard oldu.

Fenerbahçe'de Eden Hazard transfer bombası patlıyor! Jorge Jesus...

MENAJERİ HAZARD'I ÖNERDİ
İspanyol devinde bekleneni veremeyen ve yeni bir meydan okuma arayan futbolcunun, menajeri Fenerbahçe yönetimine oyuncuyu sundu.

Fenerbahçe'de Eden Hazard transfer bombası patlıyor! Jorge Jesus...

Yönetim ise deneyimli çalıştırıcı Jorge Jesus'un Hazard ile ilgili fikrini aldı.

Fenerbahçe'de Eden Hazard transfer bombası patlıyor! Jorge Jesus...

Takvim'in derlediği habere göre, Jorge Jesus'un 32 yaşındaki yıldız futbolcunun transferine onay verdiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de Eden Hazard transfer bombası patlıyor! Jorge Jesus...

KATAR'DA YER ALMIŞTI
Belçika Milli Takımı'nın Katar'daki Dünya Kupası kadrosunda da yer alan Hazard, Michy Batshuayi ile de yakın arkadaş.

Fenerbahçe'de Eden Hazard transfer bombası patlıyor! Jorge Jesus...

Bu sezon İspanyol ekibi Real Madrid'de 7 maçta 1 gol üreten Hazard, La Liga devinden önce Premier Lig temsilcisi Chelsea ve Ligue 1 takımlarından Lille'de de forma giymişti.

Fenerbahçe'de Eden Hazard transfer bombası patlıyor! Jorge Jesus...

Kariyerinde düşüşe geçen Eden Hazard'a şu anda 7.5 milyon euro değer biçiliyor.

Fenerbahçe'de Eden Hazard transfer bombası patlıyor! Jorge Jesus...

2018-2019 sezonunda Premier Lig devi Chelsea'de 56 maçta görev alan ve 22 gol 17 asistlik performans ortaya koyan Hazard, Maviler'in hücum hattındaki en büyük kozlarından biri olmuştu.

Fenerbahçe'de Eden Hazard transfer bombası patlıyor! Jorge Jesus...

Hazard için Real Madrid, Chelsea'ye 115 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

Fenerbahçe'de Eden Hazard transfer bombası patlıyor! Jorge Jesus...

2018 yılında futbolcuya biçilen değer 150 milyon euro civarındaydı.

Fenerbahçe'de Eden Hazard transfer bombası patlıyor! Jorge Jesus...

Hazard'ın son dönemlerde fiziksel açıdan da geriye gitmesi İspanyol basınında eleştiri konusu oldu.

Fenerbahçe'de Eden Hazard transfer bombası patlıyor! Jorge Jesus...

Futbolcunun adı hatırlanacağı üzere daha önce Galatasaray ile de transferde anılmıştı.

Fenerbahçe'de Eden Hazard transfer bombası patlıyor! Jorge Jesus...

EDEN HAZARD KİMDİR?
Belçikalı yıldız futbolcu Eden Hazard, 1991 yılında Belçika'nın La Louvière kentinde doğdu.

Fenerbahçe'de Eden Hazard transfer bombası patlıyor! Jorge Jesus...

Futbola 7 yaşındayken amatör bir kulüp olan Stade Brainois takımında başladı.

Fenerbahçe'de Eden Hazard transfer bombası patlıyor! Jorge Jesus...

2003 yılında Tubize altyapısına girmesiyle profesyonel futbol kariyerine geçti.

Fenerbahçe'de Eden Hazard transfer bombası patlıyor! Jorge Jesus...

Yeteneğiyle kısa sürede dikkat çekti ve 2005 yılında ülkenin en büyük takımlarından Lille'in altyapısına transfer oldu.

Fenerbahçe'de Eden Hazard transfer bombası patlıyor! Jorge Jesus...

3 yıl altyapısında forma giydiği Lille'de ilk kez 17 yaşında as takıma yükseldi.

Fenerbahçe'de Eden Hazard transfer bombası patlıyor! Jorge Jesus...

Her yıl performansını arttıran Eden Hazard, 2008-2009 sezonunda 18 yaşındayken as takımda banko oynamaya başladı.

Fenerbahçe'de Eden Hazard transfer bombası patlıyor! Jorge Jesus...

İlk sezonunda 31 maçta görev aldı ve 4 gol attı. Gollerinden çok top hakimiyeti, driblingleri ve hızı dikkat çekti. Sayısız başarılar kazanan Eden Hazard, Real Madrid'den önce Chelsea'de de oynamıştı.

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