Fenerbahçe'de Eden Hazard transfer bombası patlıyor! Jorge Jesus...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda harekete geçen Sarı-Lacivertliler'e önerilen son isim Real Madrid'in Belçikalı yıldızı Eden Hazard oldu.
MENAJERİ HAZARD'I ÖNERDİ
İspanyol devinde bekleneni veremeyen ve yeni bir meydan okuma arayan futbolcunun, menajeri Fenerbahçe yönetimine oyuncuyu sundu.
Yönetim ise deneyimli çalıştırıcı Jorge Jesus'un Hazard ile ilgili fikrini aldı.
Takvim'in derlediği habere göre, Jorge Jesus'un 32 yaşındaki yıldız futbolcunun transferine onay verdiği öğrenildi.
KATAR'DA YER ALMIŞTI
Belçika Milli Takımı'nın Katar'daki Dünya Kupası kadrosunda da yer alan Hazard, Michy Batshuayi ile de yakın arkadaş.
Bu sezon İspanyol ekibi Real Madrid'de 7 maçta 1 gol üreten Hazard, La Liga devinden önce Premier Lig temsilcisi Chelsea ve Ligue 1 takımlarından Lille'de de forma giymişti.
Kariyerinde düşüşe geçen Eden Hazard'a şu anda 7.5 milyon euro değer biçiliyor.
2018-2019 sezonunda Premier Lig devi Chelsea'de 56 maçta görev alan ve 22 gol 17 asistlik performans ortaya koyan Hazard, Maviler'in hücum hattındaki en büyük kozlarından biri olmuştu.
Hazard için Real Madrid, Chelsea'ye 115 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.
2018 yılında futbolcuya biçilen değer 150 milyon euro civarındaydı.
Hazard'ın son dönemlerde fiziksel açıdan da geriye gitmesi İspanyol basınında eleştiri konusu oldu.
Futbolcunun adı hatırlanacağı üzere daha önce Galatasaray ile de transferde anılmıştı.
EDEN HAZARD KİMDİR?
Belçikalı yıldız futbolcu Eden Hazard, 1991 yılında Belçika'nın La Louvière kentinde doğdu.
Futbola 7 yaşındayken amatör bir kulüp olan Stade Brainois takımında başladı.
2003 yılında Tubize altyapısına girmesiyle profesyonel futbol kariyerine geçti.
Yeteneğiyle kısa sürede dikkat çekti ve 2005 yılında ülkenin en büyük takımlarından Lille'in altyapısına transfer oldu.
3 yıl altyapısında forma giydiği Lille'de ilk kez 17 yaşında as takıma yükseldi.
Her yıl performansını arttıran Eden Hazard, 2008-2009 sezonunda 18 yaşındayken as takımda banko oynamaya başladı.
İlk sezonunda 31 maçta görev aldı ve 4 gol attı. Gollerinden çok top hakimiyeti, driblingleri ve hızı dikkat çekti. Sayısız başarılar kazanan Eden Hazard, Real Madrid'den önce Chelsea'de de oynamıştı.