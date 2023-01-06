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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Jayden Oosterwolde'den vazgeçmiyor! Yeni teklif ortaya çıktı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ara transfer döneminde sol bek takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Serie B ekibi Parma'da forma giyen Jayden Oosterwolde'yi gündemine almıştı. Sarı-lacivertlilerin İtalyan ekibine yaptığı ilk teklif reddedilirken, Fenerbahçe'nin Parma'ya yeni bir teklif yapacağı daha yapacağı öğrenildi. İşte önerilecek rakam... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2023 Cuma 22:09 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2023 Cuma 22:12
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Jayden Oosterwolde'den vazgeçmiyor! Yeni teklif ortaya çıktı

Fenerbahçe'de 12 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalar hızlandı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Jayden Oosterwolde'den vazgeçmiyor! Yeni teklif ortaya çıktı

Eksik görülen yerleri güçlendirmeyi planlayan sarı-lacivertliler, sol bek transferi için düğmeye bastı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Jayden Oosterwolde'den vazgeçmiyor! Yeni teklif ortaya çıktı

Adı birçok isimle anılan Kanarya'da gündeme gelen son isim Parma forması giyen Jayden Oosterwolde oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Jayden Oosterwolde'den vazgeçmiyor! Yeni teklif ortaya çıktı

Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin Hollandalı sol bek için Parma'ya teklif yaptığını yazdı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Jayden Oosterwolde'den vazgeçmiyor! Yeni teklif ortaya çıktı

Romano ayrıca Parma'nın 21 yaşındaki futbolcuyu satmaya sıcak bakmadığını belirtti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Jayden Oosterwolde'den vazgeçmiyor! Yeni teklif ortaya çıktı

Bu sezon şampiyonluk hedefleyen ve bu doğrultuda ara dönemde transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, 21 yaşındaki Hollandalı sol bek oyuncusu Jayden Oosterwolde'den vazgeçmiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Jayden Oosterwolde'den vazgeçmiyor! Yeni teklif ortaya çıktı

Oosterwolde için Parma'ya 1.5 yıllık kiralama teklifi sunuldu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Jayden Oosterwolde'den vazgeçmiyor! Yeni teklif ortaya çıktı

Ayrıca Fenerbahçe, oyuncunun opsiyonu için de 3 milyon euro bedeli kasasından çıkarmaya hazır olduğunu İtalyan kulübü Parma'ya bildirdi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Jayden Oosterwolde'den vazgeçmiyor! Yeni teklif ortaya çıktı

Parma'dan ise bu konuda olumlu cevap alınamadı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Jayden Oosterwolde'den vazgeçmiyor! Yeni teklif ortaya çıktı

Kulüpler arasındaki görüşmede oyuncunun son durumu konuşuldu ancak; taraflar arasında herhangi bir uzlaşma sağlanamadı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Jayden Oosterwolde'den vazgeçmiyor! Yeni teklif ortaya çıktı

İtalyan ekibi, Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi reddetti ve oyuncuyu kadrosunda tutmak istediği yönünde bir yanıt verdi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Jayden Oosterwolde'den vazgeçmiyor! Yeni teklif ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin bu transferden vazgeçmediği ve ikinci bir teklifle Parma'nın kapısını çalacağı ifade ediliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Jayden Oosterwolde'den vazgeçmiyor! Yeni teklif ortaya çıktı

Takvim'in haberine göre; yeni teklifin 4 milyon Euro ve bonuslardan oluşabileceği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Jayden Oosterwolde'den vazgeçmiyor! Yeni teklif ortaya çıktı

1.89 boyundaki futbolcu, sol bek mevkisinin dışında stoperde de oynayabiliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Jayden Oosterwolde'den vazgeçmiyor! Yeni teklif ortaya çıktı

Transfermarkt verilerine göre; oyuncuya 2 milyon Euro değer biçiliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Jayden Oosterwolde'den vazgeçmiyor! Yeni teklif ortaya çıktı

JAYDEN OOSTERWOLDE KİMDİR?

Jayden Oosterwolde, 26 Nisan 2001 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Jayden Oosterwolde'den vazgeçmiyor! Yeni teklif ortaya çıktı

Surinam asıllı oyuncu, futbola Z.A.C. Zwolle altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Jayden Oosterwolde'den vazgeçmiyor! Yeni teklif ortaya çıktı

Genç sol bek, 2012 yılında Twente altyapısına transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Jayden Oosterwolde'den vazgeçmiyor! Yeni teklif ortaya çıktı

Oosterwolde, 2020 yılında Twente ile profesyonel sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Jayden Oosterwolde'den vazgeçmiyor! Yeni teklif ortaya çıktı

21 yaşındaki futbolcu, Twente'de geçitdiği 1.5 sezonun ardından Parma'ya kiralandı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Jayden Oosterwolde'den vazgeçmiyor! Yeni teklif ortaya çıktı

Hollandalı oyuncu, sezon başında İtalyan ekibiyle 3 milyon Euro karşılığında 4 yıllık sözleşme imzaladı.

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