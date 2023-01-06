TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Jayden Oosterwolde'den vazgeçmiyor! Yeni teklif ortaya çıktı

Fenerbahçe'de 12 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalar hızlandı.
Fenerbahçe'de 12 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalar hızlandı.
Eksik görülen yerleri güçlendirmeyi planlayan sarı-lacivertliler, sol bek transferi için düğmeye bastı.
Adı birçok isimle anılan Kanarya'da gündeme gelen son isim Parma forması giyen Jayden Oosterwolde oldu.
Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin Hollandalı sol bek için Parma'ya teklif yaptığını yazdı.
Romano ayrıca Parma'nın 21 yaşındaki futbolcuyu satmaya sıcak bakmadığını belirtti.
Bu sezon şampiyonluk hedefleyen ve bu doğrultuda ara dönemde transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, 21 yaşındaki Hollandalı sol bek oyuncusu Jayden Oosterwolde'den vazgeçmiyor.
Oosterwolde için Parma'ya 1.5 yıllık kiralama teklifi sunuldu.
Ayrıca Fenerbahçe, oyuncunun opsiyonu için de 3 milyon euro bedeli kasasından çıkarmaya hazır olduğunu İtalyan kulübü Parma'ya bildirdi.
Parma'dan ise bu konuda olumlu cevap alınamadı.
Kulüpler arasındaki görüşmede oyuncunun son durumu konuşuldu ancak; taraflar arasında herhangi bir uzlaşma sağlanamadı.
İtalyan ekibi, Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi reddetti ve oyuncuyu kadrosunda tutmak istediği yönünde bir yanıt verdi.
Fenerbahçe'nin bu transferden vazgeçmediği ve ikinci bir teklifle Parma'nın kapısını çalacağı ifade ediliyor.
Takvim'in haberine göre; yeni teklifin 4 milyon Euro ve bonuslardan oluşabileceği öğrenildi.
1.89 boyundaki futbolcu, sol bek mevkisinin dışında stoperde de oynayabiliyor.
Transfermarkt verilerine göre; oyuncuya 2 milyon Euro değer biçiliyor.
JAYDEN OOSTERWOLDE KİMDİR?
Jayden Oosterwolde, 26 Nisan 2001 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi.
Surinam asıllı oyuncu, futbola Z.A.C. Zwolle altyapısında başladı.
Genç sol bek, 2012 yılında Twente altyapısına transfer oldu.
Oosterwolde, 2020 yılında Twente ile profesyonel sözleşme imzaladı.
21 yaşındaki futbolcu, Twente'de geçitdiği 1.5 sezonun ardından Parma'ya kiralandı.
Hollandalı oyuncu, sezon başında İtalyan ekibiyle 3 milyon Euro karşılığında 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Bu sezon Serie B'de 17 maça çıkan Jayden Oosterwolde, 1 gol attı.
1.89 boyundaki sol bekin güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro.