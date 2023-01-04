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Fabrizio Romano duyurdu! Fenerbahçe Jayden Oosterwolde için teklif sundu

Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u mağlup eden Fenerbahçe, Galatasaray derbisine hazırlanmaya devam ediyor. Bir yandan transfer çalışmalarını da sürdüren sarı lacivertliler için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2023 Çarşamba 22:50
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Fabrizio Romano duyurdu! Fenerbahçe Jayden Oosterwolde için teklif sundu

Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u mağlup eden Fenerbahçe, Galatasaray derbisine hazırlanmaya devam ediyor. Bir yandan transfer çalışmalarını da sürdüren sarı lacivertliler için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin Parma'nın sol beki Jayden Oosterwolde için teklif sunduğunu yazdı. Habere göre Fenerbahçe 21 yaşındaki Oosterwolde'yi istese de Parma oyuncuyu takımda tutmayı umuyor.

Hollandalı sol bekin güncel piyasa değeri 2 milyon Euro.

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