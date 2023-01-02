Batshuayi evleniyor

Michy Bathsuayi'nin bir süredir beraber olduğu nişanlısı Amely Maria ile evlenme kararı aldığı bildirildi. Çiftin düğün hazırlıklarına başladığı belirtildi. 29 yaşındaki Batshuayi, Fenerbahçe'ye bu sezon 16 maçta 11 gol+1 asistlik skor katkısı sağladı. Belçikalı isim performansıyla forvette yıllardır yaşanan krize son verdi
Michy Bathsuayi'nin bir süredir beraber olduğu nişanlısı Amely Maria ile evlenme kararı aldığı bildirildi. Çiftin düğün hazırlıklarına başladığı belirtildi. 29 yaşındaki Batshuayi, Fenerbahçe'ye bu sezon 16 maçta 11 gol+1 asistlik skor katkısı sağladı. Belçikalı isim performansıyla forvette yıllardır yaşanan krize son verdi