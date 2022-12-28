Samuel geçit vermedi

Fenerbahçe'de Osayi- Samuel, gün geçtikçe performansını yükseltiyor. Hatayspor karşısında maça 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan 24 yaşındaki Nijeryalı sağ bek, rakip hücumculara geçit vermedi. Hücuma da destek veren genç savunmacı, yüzde 92 pas isabeti, rakip yarı sahada ise yüzde 84 pas isabetiyle oynadı. 4 ikili mücadele kazanırken, 38 de kısa pas başarısı sağladı.
Fenerbahçe'de Osayi- Samuel, gün geçtikçe performansını yükseltiyor. Hatayspor karşısında maça 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan 24 yaşındaki Nijeryalı sağ bek, rakip hücumculara geçit vermedi. Hücuma da destek veren genç savunmacı, yüzde 92 pas isabeti, rakip yarı sahada ise yüzde 84 pas isabetiyle oynadı. 4 ikili mücadele kazanırken, 38 de kısa pas başarısı sağladı.